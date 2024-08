Bella Carmelo cita tradição cristã e isonomia para manter nome do marido na urna

Foto: Reprodução/Instagram/Carmelo Neto Bella Carmelo (PL), candidata a vereadora de Fortaleza, e Carmelo Neto (PL), deputado estadual e presidente do PL Ceará

Esposa do deputado estadual Carmelo Neto (PL), a candidata a vereadora Isabella Casale entrou com manifestação defendendo o direito de manter o cognome Bella Carmelo (PL) como “nome de urna” para a eleição deste ano em Fortaleza.

A alcunha virou alvo do Ministério Público Eleitoral, que questionou a inclusão do nome do marido da candidata. "A identificação em urna deve permitir que os eleitores diferenciem o voto na candidata Isabella (Bella) daquele em Carmelo Neto, como duas pessoas distintas, ainda que exista um grau de parentesco", diz parecer do MP.

Neste sentido, o órgão chega a defender o indeferimento do registro de candidatura caso o PL não altere o nome. A defesa de Bella Carmelo, no entanto, apresentou recurso questionando o parecer e defendendo o deferimento do registro. Entre uma série de pontos, ela destaca que a questão segue tanto a tradição social quanto cristã aplicada no Brasil.

“No Brasil, é comum que muitas mulheres adotem o nome do marido para uso em situações

sociais e comunitárias, mesmo que não façam a alteração oficialmente em seus documentos de identificação. Essa escolha reflete um desejo de se alinhar à tradição e de demonstrar publicamente a união matrimonial”. diz a manifestação.

“Entre cristãos, essa prática tem um significado importante. O casamento, considerado um sacramento na fé cristã, é visto como a formação de uma nova unidade familiar. A mulher, ao adotar o nome do marido, mesmo informalmente, está expressando sua nova identidade como parte dessa união”, afirma ainda a defesa.

Neste sentido, o advogado do PL Ceará também questiona possível falta de tratamento isonômico no caso, destacando que vários outros nomes que não seguem o “nome civil” de candidatos foram mantidos na disputa. Entre casos citados estão candidaturas como de “Heitor Holanda O Lindão”, “Chiquerim”, “Lourão do Ferrão” e outros.