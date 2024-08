Verba do Fundão já chega a quase R$ 20 mi em Fortaleza

Os comandos nacionais do União Brasil e o Novo enviaram na última semana seus primeiros repasses do Fundo Eleitoral para seus dois candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, Capitão Wagner (União) recebeu repasse de R$ 7 milhões, enquanto Eduardo Girão (Novo) recebeu verba de pouco mais de R$ 1,2 milhão do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC). Com isso, já passa de R$ 19 milhões o valor do "Fundão" enviado para campanhas eleitorais de Fortaleza. Além de Wagner e Girão, já receberam repasses da verba José Sarto (PDT), em R$ 7,5 milhões, e Evandro Leitão (PT), em R$ 3,3 milhões. Repasses expressivos também são esperados para a candidatura de André Fernandes (PL), uma das prioridades do PL em eleições deste ano.

Caixa cheio

Vale lembrar que Fortaleza deve ser uma das disputas mais "aditivadas" pelo Fundo Eleitoral na eleição deste ano. Principal cidade administrada pelo PDT, Fortaleza é também a maior cidade com candidatura própria do PT.

Novidade

Outra diferença é que esta também é a primeira eleição em que o Partido Novo fará uso do Fundo Eleitoral. Em outras disputas, a legenda rejeitava o uso de verbas públicas nas campanhas de seus candidatos.

Prefeito...

Conteúdo do prefeito José Sarto nas redes continua gerando embates na Justiça. No fim de semana, o União venceu em ação que acusava impulsionamentos da Prefeitura de agirem como propaganda antecipada da candidatura.

...e candidato

A Prefeitura rejeita tese de "autopromoção" do prefeito, destacando que a exibição de obras públicas ocorre como meio de "prestação de contas" do gestor. Em algumas ações, a Justiça tem determinado a remoção de conteúdo.

Perfis na mira

A Justiça Eleitoral em Maranguape determinou a remoção de página no Instagram que fazia ataques reiterados ao prefeito Átila Câmara (PSB - foto abaixo), candidato à reeleição, por meio de memes e piadas nas redes.

Desafio

Este, aliás, deve ser um dilema para a Justiça neste ano. Conforme reportagem do O POVO de maio mostrou, vários "perfis de bairro" possuem hoje ligação política com candidaturas ou até são mantidas por nomes na disputa.

MP questiona esposa de Carmelo

O MP emitiu parecer questionando o nome de urna de Bella Carmelo (PL), candidata a vereadora pelo PL. No parecer, o órgão questiona o nome "Carmelo", que ele faz referência ao nome do marido da candidata, o deputado Carmelo Neto (PL).

Separação

"A identificação em urna deve permitir que os eleitores diferenciem o voto na candidata Isabella (Bella) daquele em Carmelo Neto, como duas pessoas distintas, ainda que exista um grau de parentesco", diz o parecer.

Questões

A defesa do PL deverá recorrer do questionamento. De fato, casos semelhantes ocorrem aos montes no Ceará. A própria esposa de Capitão Wagner (União), Dayany Bittencourt, foi eleita com o nome Dayany do Capitão.

Horizontais_

O Cinema do Dragão do Mar divulgou no último fim de semana um "guia" explicando sobre acessos ao equipamento. Desde o início do mês, o acesso ao Centro possui uma série de desvios, provocado por obra da SOP na Praça do Dragão do Mar. Uma boa iniciativa, que esclarece muitas dúvidas.