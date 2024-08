Deputado do PDT, Idilvan Alencar declara apoio a Evandro Leitão

Foto: Divulgação: Campanha Evandro Leitão Idilvan Alencar, deputado do PDT, declara apoio a Evandro

O deputado federal do PDT, Idilvan Alencar, declarou publicamente apoio a Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. A oficialização se deu nessa segunda-feira, 26, durante lançamento da campanha da vereadora Professora Adriana Almeida (PT), no Kukukaya.

“Conheço Evandro há muito tempo, é um amigo pessoal, um colega de trabalho. É um servidor público na expressão da palavra, gosta de servir as pessoas. Como presidente da Assembleia fez um excelente trabalho, então todo meu apreço e meu apoio”, destacou o deputado.

O endosso do pedetista vem mesmo com o seu partido tendo um candidato à Prefeitura, o atual gestor da cidade, José Sarto (PDT). Idilvan, no entanto, é da ala que ficou mais alinhada ao senador Cid Gomes no racha que aconteceu na sigla em 2022 e não deve permanecer no PDT.

O deputado federal ressaltou qualidades de Evandro e disse apostar muito no petista: “é uma pessoa querida, que faz muito bem. É uma pessoa de união, de congregar, então estamos aí firme com Evandro. Evandro 13 no dia 6 (de outubro, data do primeiro turno da eleição), completou Idilvan.

Evandro agradeceu o apoio e teceu elogios ao deputado federal do PDT, que foi seu colega na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará: “uma pessoa que eu já tenho uma grande caminhada, que eu já conheço há muito tempo e que agora como deputado federal, através do seu talento, do seu esforço, está desempenhando um grande trabalho. Muito obrigado Idilvan pelo apoio, concluiu Evandro.



Apoio não é surpresa para presidente do PDT Ceará



Presidente do PDT Ceará, o ex-senador Flávio Torres disse não esperar nenhuma posição de neutralidade de Idilvan e outros deputados desalinhados com o partido. "Eles já não são pedetistas. Pediram pra sair alegando perseguição, o que é uma mentira deslavada. Nunca houve uma queixa sequer", destacou Torres.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO