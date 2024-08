Eduardo Bolsonaro vem a Fortaleza para campanha de esposa de Carmelo Neto

Foto: Reprodução/Instagram/Carmelo Neto Bella Carmelo (PL), candidata a vereadora de Fortaleza, e Carmelo Neto (PL), deputado estadual e presidente do PL Ceará

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vem a Fortaleza neste fim de semana para participar de atos da candidatura de Bella Carmelo (PL), esposa do deputado estadual Carmelo Neto (PL), a vereadora da Capital.

A viagem foi confirmada pelo próprio Eduardo em vídeo divulgado nas redes. “Já sabe, né, quem não for é comunista”, brinca o deputado nas imagens.

O filho de Jair Bolsonaro chega ao Ceará na sexta-feira, 30, onde participa de inauguração do comitê da candidata, na avenida Dom Luís, às 18h. No sábado, ele também participa de carreata saindo do comitê de Bella Carmelo, que começa a partir das 10h.