Os dois embates do 1º turno em Fortaleza

Foto: Fco Fontenele DA ESQUERDA para direita: José Sarto (PDT), André Fernandes (PL), Técio Nunes (Psol), o mediador Ítalo Coriolano, George Lima (Solidariedade), Evandro Leitão (PT) e Capitão Wagner (União Brasil)

Debate do Grupo de Comunicação O POVO para a Prefeitura de Fortaleza evidenciou de vez a existência, já apontada por pesquisas, de "dois embates" principais na disputa do 1º turno. De um lado, disputam dentro do campo mais à esquerda as candidaturas de José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT). Já pela direita, disputam protagonismo Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL). Desde o início da campanha, o candidato do PDT tenta "empurrar" problemas da Capital para a gestão de Elmano de Freitas (PT). Aliado do governador, o candidato do PT vai no sentido contrário, defendendo o Estado e criticando ações da Prefeitura. No debate de ontem, a situação acabou acontecendo pelo menos duas vezes, quando candidatos travaram embates sobre saúde e educação.

Pela direita

No outro polo, Wagner e Fernandes travaram o que foi talvez o mais duro embate entre os dois até agora. O choque começou após o candidato do União Brasil fazer pergunta "técnica", sobre orçamento, a Fernandes.

Bateu levou

A estratégia era clara: passar pecha de "inexperiente" a Fernandes, evidenciar que ele não saberia comentar o tema. O candidato do PL rebateu, acusando Wagner de "fake news" ao elogiar própria gestão na saúde de Maracanaú.

Aliás...

Chama a atenção o baixo número de ataques a Wagner, na frente em quase todas as pesquisas. Ou candidatos apostam que ele "cai sozinho", ou que é o "adversário ideal" para o 2º turno. Por enquanto, ele deve agradecer.

Consenso?

O melhor uso de redes sociais foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT). Praticamente todo "tema" comentado pelo candidato era rapidamente seguido por um vídeo nas redes. Algo que o bolsonarismo já "dominou" mais.

Filho do Jair

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) vem neste fim de semana a Fortaleza. Ele participa de atos da campanha de Bella Carmelo (PL), esposa do deputado Carmelo Neto (PL), à Câmara Municipal na sexta-feira e no sábado.

Fogo amigo

Mesmo sem movimento oficial no sentido de sair do PDT, o deputado Idilvan Alencar (PDT) anunciou nesta semana apoio a Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. Apoio ocorre mesmo com José Sarto (PDT) na disputa.

Foto: Montagem/O POVO Coronel Aginaldo (PL), Emília Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT) se enfrentam em debate nesta quarta-feira, 28

Debate O POVO em Caucaia

Ciclo de debates do Grupo de Comunicação O POVO continua hoje às 19h, desta vez com os candidatos à Prefeitura de Caucaia. Foram convidados Coronel Aginaldo (PL), Emília Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT).

PDT CE

Presidente do PDT-CE, Flávio Torres minimizou decisão do TSE "liberando" a desfiliação de 14 deputados do PDT Ceará. "Já não são pedetistas", destacou. Ele afirma que tese de perseguição a eles é "mentira deslavada".

PDT BR

Presidente Nacional do partido, André Figueiredo (PDT) também se queixou ao presidente Lula (PT), durante reunião com líderes no Congresso, por participação do petista na campanha de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza.

Debate



Ainda sobre debates: curioso como equipes acompanhando candidatos do PT e do PDT "repetem" em muito equipes da eleição em 2022. /// Em respeito aos leitores, evitei maiores comentários sobre momentos mais baixos e de ataques desnecessários do embate. /// A cobertura completa você encontra aqui no O POVO.