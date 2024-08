José Guimarães "convida" deputados de saída do PDT para filiação ao PT

Foto: Aurelio Alves/O POVO Grupo entrou com ações na Justiça Eleitoral para justificação de desfiliação

O deputado federal José Guimarães (PT) destacou nesta quarta-feira, 28, decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que referendou sentença “liberando” a desfiliação de 14 deputados estaduais – entre efetivos e suplentes – do PDT do Ceará.

“Atenção! O TSE garantiu o direito dos deputados do PDT saírem do partido”, disse Guimarães, em mensagem publicada nas redes. Na publicação, o petista também aproveita a deixa para “convidar” os parlamentares para se filiarem ao PT.

A possibilidade de migração de parte dos pedetistas para o PT já é avaliada por alguns dos parlamentares há alguns meses. A tese, no entanto, iria de encontro aos planos do senador Cid Gomes (PSB), que tentava articular uma migração em conjunto para o PSB.