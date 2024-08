Beto Studart doa R$ 125 mil para campanha do prefeito José Sarto

Foto: FABIO LIMA GUAIÚBA,CE, BRASIL, 17.03.2022: Beto Studart, empresário. Inauguração oficial da primeira indústria a se instalar no Pólo Químico de Guaiúba, a INTRAPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA - INTRAPLAST . (Fotos: Fabio Lima/O POVO)

O empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Beto Studart, doou R$ 125 mil para a campanha à reeleição do prefeito José Sarto (PDT). A informação consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2020 o empresário também fez um aporte na campanha do prefeito, o valor foi um pouco maior, R$ 200 mil.

Apesar de mais alinhado a políticos de direita no âmbito nacional, Beto tem bom diálogo com os grupos que estão no poder municipal e estadual no Ceará. Em 2022, o empresário doou R$ 490 mil para a campanha do ex-governador Camilo Santana (PT) ao Senado Federal.

Ainda em 2022 ocorreu o movimento de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mais especificamente do deputado federal e agora candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), de lançar Beto como candidato ao Senado.

O empresário, no entanto, não abraçou a ideia, mas declarou seu apoio a Jair Bolsonaro no pleito de 2022. "Agora nós vamos engrossar o couro, não vou mais falar disso. Sou Bolsonaro agora doente, não quero conversa”, disse Beto em vídeo publicado naquele ano.



Na política, Beto Studart foi candidato a vice-governador em 2006 na chapa do então governador Lúcio Alcântara (na época no PSDB), que perdeu na reeleição para Cid Gomes (PSB).

Élcio, Beto e o “G de generoso”

Na abertura do stand de vendas do BS Gold em julho de 2023, o vice-prefeito e candidato à reeleição na chapa de José Sarto, Élcio Batista (PSDB), fez um “trocadilho” com a palavra “Gold” para elogiar o CEO da BSPAR Incorporações.

“Gente, olha só. Eu descobri o que é esse 'Gold'. Esse 'G' é de generoso, coisa que o Beto é. 'O' é de orgulho, Beto é um orgulho para a cidade de Fortaleza e todos que ele lidera. Esse 'L' é de líder, liderança, é um cara que inspira todas as pessoas. Esse 'D' é de direito, correto, designer, o que o Beto é, BS designer”, disse Élcio em vídeo ao lado do empresário.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO