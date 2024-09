Cid Gomes (enfim) cai na campanha em Fortaleza

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado SENADOR Cid Gomes entra na campanha de Evandro Leitão

Agenda de campanha de Evandro Leitão (PT) para esta segunda-feira, 2, inclui logo cedo, às 7h30min, caminhada com Cid Gomes (PSB) pelo Parque São José. O ato, que ocorre a pouco mais de um mês até a data do 1º turno, marca a "entrada" oficial do senador na campanha de Fortaleza. Até agora, Cid vinha concentrando atuação por candidaturas no Interior do Estado, aparecendo na campanha da Capital apenas para adesivar o próprio carro no comitê central do PT. A "ausência" de Cid figurou durante muito tempo como assunto dos mais comentados nos bastidores. chegando inclusive a alimentar rumores de que o senador teria ficado incomodado com filiação de Evandro ao PT. Líderes do bloco governista, no entanto, prometiam a entrada de Cid na campanha.

Evandro x Ciro

A coluna noticiou no último sábado processo movido pelo deputado e candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que pede até R$ 100 mil do pedetista por dano moral.

Emenda

Neste domingo, no entanto, Evandro apresentou nova "emenda" ao processo, acrescentando novas ofensas que teriam sido proferidas por Ciro contra o petista após a entrada do processo. Briga vai longe.

Fundão

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) justificou nas redes sociais no último fim de semana repasse de R$ 612,5 mil feito pelo PL Nacional para a campanha de sua esposa, a candidata a vereadora Bella Carmelo (PL).

Peixe grande

Segundo Carmelo, o repasse ocorreu por indicação direta do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, que conheceu a candidata em um evento do partido. Valor é próximo do teto de gastos para a disputa, em R$ 680 mil.

7 de setembro

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) marcaram diversas mobilizações para o próximo sábado, 7, Dia da Independência. Neste ano, manifestações terão como alvo principal (mais uma vez) o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Na mira

Ideia é usar episódios recentes, como o bloqueio do X no País, para pressionar pelo impeachment do ministro. Entre candidatos de Fortaleza, apenas Eduardo Girão (Novo) tem destacado manifestação marcada para a Praça Portugal.

Foto: Fernanda Barros Capitão Wagner é o primeiro convidado do ciclo de sabatinas ao vivo da rádio O POVO CBN com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Wagner abre sabatinas O POVO

Começa hoje o ciclo de sabatinas ao vivo da rádio O POVO CBN com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O primeiro convidado é o candidato do União Brasil, Capitão Wagner. Entrevistas ocorrem sempre das 9h30min às 10h.

Série

Na terça-feira, será a vez da entrevista com o candidato do PT, Evandro Leitão, também no mesmo horário. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio feito pelo O POVO com presença de representantes das candidaturas.

Sabatinas

Foram convidados todos os nove candidatos da disputa. Esta será a primeira rodada de sabatinas realizadas pelo O POVO. A partir de 23 de setembro, será iniciada nova série de entrevistas, desta vez no programa O POVO News.

Horizontais

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) disponibilizou nesta semana novo serviço que permite a realização de denúncias de assédio eleitoral em ambiente de trabalho, situação cada vez mais comum no Brasil. /// O link para a realização de denúncias está disponível na página oficial do TRT7.