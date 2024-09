União Brasil "irriga" campanha de vereadores em R$ 3,3 mi em Fortaleza

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Início da campanha eleitoral de Capitão Wagner (União Brasil)

O União Brasil, partido do candidato a prefeito Capitão Wagner, destinou mais de R$ 3,3 milhões para a campanha de candidatos a vereador da sigla em Fortaleza. O montante investido é o maior que um partido colocou em seus vereadores na campanha de 2024 na Capital. Os recursos vieram da Direção Nacional do União Brasil, via Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e constam no site do Tribunal Superior Eleitoral.

O partido tem investido forte em Fortaleza e já destinou mais de R$ 10,3 milhões para as campanhas à Prefeitura e Câmara Municipal. A nutricionista Larissa Duarte é quem lidera entre os que mais receberam recursos, tendo já embolsado R$ 657 mil para utilizar na campanha, valor próximo do teto de gastos dos candidatos a vereador, que é R$ 680 mil.

Em seguida aparece o candidato Renê Pessoa, neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que recebeu R$ 296,7 mil. Logo após estão nomes conhecidos do União Brasil, como o vereador Márcio Martins, o ex-vereador Soldado Noélio e Kamila Cardoso, candidata a vice-prefeita em 2020 e ao Senado Federal em 2022. Os três receberam R$ 150 mil cada.

Candidatos que estão regularmente nos atos de campanha de Wagner, como Bella Rocha e João Magalhães, receberam R$ 100 mil. Os demais candidatos embolsaram valores que variam de R$ 29,3 mil a R$ 100 mil. Apenas cinco postulantes do partido não foram contemplados com nenhum recurso partidário.

Pedro Arthur, candidato a vereador julgado inapto pela Justiça Eleitoral por não ter idade legal suficiente para registrar a candidatura, é um deles. O jovem de 17 anos entrou com recurso e aguarda a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral sobre seu registro. Além dele, Ivan Cabeleireiro, Ney Maia, Michele Rondon e Tiago Lopes não receberam recursos do partido.

A título de comparação, o PT investiu em seus candidatos a vereador em Fortaleza R$ 568,8 mil, com os "líderes" de recebimento de recursos tendo recebido R$ 41,8 mil cada. Partidos como PL e PDT ainda não registraram repasses, com exceção de Bella Carmelo (PL), esposa de Carmelo Neto (PL), que recebeu R$ 612 mil.

Campanhas com investimentos "estratosféricos"

As campanhas para vereador em 2024 estão chamando atenção pelos recebimentos "estratosféricos" de alguns candidatos. Em 2020 a campanha que mais "cara" durante o período eleitoral foi a do próprio Carmelo Neto, que gastou R$ 290,4 mil, seguido de perto por Sargento Reginauro (Na época no Pros e agora deputado estadual pelo União Brasil), que gastou R$ 250,5 mil.

Na campanha de 2024 pelo menos três candidatos devem superar, por muito, esses gastos. Além de Larissa Duarte com seus R$ 657 mil e Bella Carmelo com os R$ 612 mil, Erich Douglas (PSD), aliado de Célio Studart, também deve ter campanha "cara" após receber R$ 630 mil da direção nacional do PSD. Além deles, Renê Pessoa, com seus 296,7 mil disponíveis para gastar, também pode superar a campanha mais cara de 2020.