clique para exibir bio do colunista Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza Vertical política

Wagner ironiza ausência de Bolsonaro na campanha de André: "Fazendo o que me acusava"

Candidato do União Brasil também brincou com "mudança" das cores da campanha do PL, que foi do verde e amarelo para azul