Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga chega à 30ª edição

Foto: Bruno Martins/Divulgação "Casa de Zoé" é apresentado na abertura da 30ª edição do Festival Nordestino de Teatro

A cidade de Guaramiranga celebra neste mês de setembro a 30ª edição do Festival Nordestino de Teatro (FNT). Entre os dias 7 e 14 deste mês diversos espaços da cidade, como teatro, escolas, praças e ruas receberão espetáculos gratuitos de artes cênicas e músicas, ações formativas, cortejo e muito mais.

Com atividades artísticas variadas, o festival, ao longo das décadas, se tornou um importante espaço de promoção e acesso à produção teatral nordestina. Cumprindo ainda um papel fundamental no desenvolvimento cultural e artístico da população de Guaramiranga e do Maciço de Baturité.

O FNT é realizado pela Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (Agua), que atua em Guaramiranga e em toda a região do Maciço de Baturité.

Mostras de espetáculos nordestinos, debates, oficinas e encontros de artistas, pesquisadores e homenagem à atriz cearense Ana Marlene, que faz show solo no dia de encerramento, estão previstos ao longo dos oito dias de evento.

Três mostras compõem o FNT: Mostra Nordeste, estruturante do festival e circula com produções teatrais de todo o Nordeste; Mostra Palco Ceará, que apresenta espetáculos de produção cearense; Mostra Cenas Germinantes, que valoriza o processo de montagem das peças e traz, neste ano, os estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe.



Confira montagens que integram o festival:

Mostra Nordeste:

“Minha Pele” – Cia LaCasa (Alagoas)

“Filipa” – A Panacéia - GrupA de Teatro (Bahia)

“Paraíso” – Teatro Máquina (Ceará)

“A carroça é nossa” – Xama Teatro (Maranhão)

“Formigas bebem absinto no armazém do caos” – Cia Oxente de atividades culturais (Paraíba)

“O que te escrevo é puro corpo inteiro” – Truá Cia de Espetáculos (Piauí)

“Reino dos bichos e dos animais, esse é meu nome” – Coletivo CIDA - Coletivo Independente Dependente de Artistas (Rio Grande do Norte)

“A peleja de Leandro na trilha do cordel” – Grupo Imbuaça (Sergipe)

“Se eu fosse Malcom?” - Eron Villar e Dj Vibra (Pernambuco)

Mostra Palco Ceará:

“A idade da terra” – Paiaçús (Pacajus)

“Às Margens” – Às Margens (Sobral)“Egoísta” – Peixe-Mulher (Fortaleza)

“Exu não vem hoje” – Coletivo Farol Novo (Fortaleza)

“Ytá” – Edceu Barboza, Barbara Matias, Otávio de Oliveira e Fluxo Marginal (Crato)

Mostra Cenas Germinantes:

“Inacabado” – Grupo Bagaceira (Ceará)

“Quando o teatro fala de si mesmo: Ensaio de Angela Moura” - Angela Moura (Ceará)

“Corpo-Terra” - Maré Alta (Sergipe)