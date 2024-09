Prefeito é alvo de operação da PF após usar "lança-chamas" em campanha; veja imagens

Foto: Leitor/Via WhatsApp Imagens mostram Herberlh Mota (Podemos) disparando equipamento semelhante a um "lança-chamas" de pequeno porte

O prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos), foi alvo nesta terça-feira, 3, da operação “Protocolo III” da Polícia Federal. Segundo a PF, a ação apura possíveis crimes eleitorais e contra o estatuto do desarmamento cometidos pelo prefeito, que é candidato à reeleição.

“As investigações tiveram início a partir de notícia crime dando conta do uso indevido de equipamento incendiário em via pública durante campanha eleitoral, com perigo de incêndio e de gerar dano à integridade física de pessoas e de bens de terceiros”, diz nota da PF.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o prefeito aparece disparando equipamento incendiário, semelhante a um “lança-chamas” de pequeno porte, durante ato de campanha. As imagens chegaram a ser postadas pelo próprio Herberlh nas redes sociais.

Prefeito de Baturité utilizou equipamento semelhante a "lança-chamas" em evento de campanha Crédito: Leitor/Via WhatsApp

“Foi apurado que essa ação temerária está diretamente relacionada ao contexto eleitoral, em que o uso do equipamento incendiário parece simbolizar poder e representar uma afronta à estabilidade pública, que deve ser preservada durante a propaganda política”, diz ainda a manifestação da Polícia Federal.

A coluna tentou entrar em contato com o prefeito de Baturité sobre o caso, mas não obteve resposta até o presente momento. Agentes do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal ainda estão em Baturité cumprindo diligências.