Presidente do Sindsaude Ceará assume como deputada na Alece

Foto: DIVULGAÇÃO Martinha Brandão é presidente do Sindsaúde Ceará

Martinha Brandão (Cidadania), presidente do Sindsaude Ceará, assume a vaga de Luana Régia (Cidadania) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Luana, deputada titular, irá se licenciar. A cerimônia de posse acontece nesta terça-feira, 3, às 11 horas no Auditório da Unipace, no anexo 2 da Alece.

Martinha é sindicalista e defensora dos direitos dos trabalhadores da saúde. Na eleição de 2022 ela obteve 28.174 votos e ficou na primeira suplência do Cidadania. Na Alece, Martinha promete continuar a fortalecer os direitos dos trabalhadores da saúde e promover melhorias para o setor.

Em suas redes sociais, a agora deputada em exercício mostra constantemente as ações e cobranças do Sindsaude, tanto em Fortaleza quanto em municípios do Interior.