RC defende Ciro de ação movida por Evandro: "Tenta calar a crítica"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-08-2024: Inauguração da nova Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. Na foto, Ciro Gomes e Roberto Cláudio.(Foto: Fernanda Barros/O Povo)

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) foi às redes sociais condenar ação movida pelo candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) por possíveis ataques contra a honra do petista.

Em mensagem divulgada em seus perfis oficiais, o pedetista acusou Leitão de tentar “calar a crítica e silenciar as denúncias sobre a sua postura como homem público”. “Uma tentativa absurda e abusiva de censura. Aliás, prática cada vez mais comum nesses tempos de governo do PT no Ceará, até mesmo contra jornalistas”, afirma.

Em ação protocolada na semana passada, Evandro pede indenização de Ciro em até R$ 100 mil por uma série de críticas do pedetista. Caso envolve entrevista concedida pelo ex-ministro ao canal do comediante cearense Mateus Cidrão no Youtube. Na conversa, Ciro faz diversas críticas ao petista, a quem chama de "frouxo" e "pior que covarde".

"Acabou com o Ceará e agora quer acabar com Fortaleza", diz um dos trechos destacados pelo processo. Em outro ponto, Ciro acusa Evandro de ter “montado um esquema” durante período em que comandou o Ceará Sporting Club. Além da indenização, a ação pede ainda que a Justiça determine a obrigação de Ciro divulgar uma retratação.

Roberto Cláudio, no entanto, classificou críticas como parte da “defesa intransigente dos interesses do povo cearense” que seria feita por Ciro. “Ao criticar atos e omissões do deputado candidato, Ciro ajuda a nossa gente de Fortaleza a identificar as reais motivações e interesses de quem tenta enganar a boa fé da nossa gente”, diz RC.

“O candidato Leitão tenta, ao criar essa cortina de fumaça, desviar a atenção do debate público sobre a inadmissível incompetência e omissão dos membros do Governo do Estado, e a sua própria, em relação ao absurdo crescimento do poder das facções no Ceará”, diz.