Sarto promete perdoar multas por viseira para "atender demanda da categoria"

Foto: Reprodução/Instagram@sartoprefeito12/@andrefernandes Candidatos José Sarto e André Fernandes prometem fim da multa por viseiras de capacete levantadas

O prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), prometeu nesta quarta-feira, 4, perdoar dívidas de multas por viseira levantada dos últimos 5 anos. Fala ocorreu durante sabatina com o prefeito na Rádio O POVO CBN. Questionado se promessa “copiava” proposta semelhante de André Fernandes (PL), prefeito desconversou e destacou que ação atende “demanda” de motoqueiros.

“É compreensível que a viseira seja obrigatória nas zonas rurais e nas rodovias. Mas no trânsito urbano houve uma exorbitância. E a gente precisa reconhecer a reclamação dos usuários e da categoria em diálogo com a AMC”, destacou Sarto, que promete ainda "abolir" com a cobrança de multas pela infração.

O candidato do PDT trouxe o dado de que de 2023 para 2024 houve uma redução de 70% das multas por viseira levantada, mas que ainda assim irá perdoar as cobranças pela infração. “É um exagero da interpretação da legislação”, afirmou.

José Sarto garantiu que a prefeitura pode anistiar as dívidas e prometeu conversar com a bancada federal do Ceará para readequar na legislação o uso da viseira nas áreas urbanas para não ser necessário a cobrança de multa.

“Nós vamos anistiar todas as multas dos últimos cinco anos e vamos mandar essa mensagem já no reinício dos trabalhos no ano que vem”, continua.

Indagado se a Prefeitura poderia deixar de cobrar a multa, já que está no Código Brasileiro de Trânsito, o prefeito apontou como saída para a questão “cobrar e anistiar”, o que culminaria no “fim” da multa por viseira levantada.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO