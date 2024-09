UFC concederá título de Professor Emérito ao ex-reitor Jesualdo Farias

Foto: EVILÁZIO BEZERRA Jesualdo Farias. (Foto: Evilázio Bezerra/O POVO).

O ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jesualdo Pereira Farias, receberá o título de Professor Emérito da instituição na próxima quinta-feira, 12. Jesualdo é doutor em Engenharia Mecânica e foi professor do Centro de Tecnologia da UFC, além de reitor no período de 2008 a 2015.

A cerimônia acontece no auditório da Reitoria da UFC, na Avenida da Universidade no dia 12 de setembro. O evento está programado para ter início às 18h30min e exige traje de passeio completo. O reitor Custódio Almeida e o diretor do Centro de Tecnologia da UFC, Bruno Vieira Bertoncini, são presenças confirmadas.

Jesualdo Pereira possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade de Fortaleza (1982), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1985), especialização em Tratamentos Térmicos de Ligas Metálicas no Municipal Industrial Research Institute – Nagoia, Japão (1986) e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993).

Além de reitor da UFC, Jesualdo foi secretário de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação no governo de Dilma Rousseff e secretário de Cidades do governo Camilo Santana.

Serviço

O que: Cerimônia de entrega de título da Professor Emérito da UFC para Jesualdo Pereira, ex-reitor da instituição;

Quando: Quinta-feira, 12 de setembro às 18ho30min;

Onde: Auditório da Reitoria da UFC, na Avenida da Universidade, 2853.