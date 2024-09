Justiça proíbe candidata de adotar nome de Sarto na urna: "fomos injustiçados"

Foto: Reprodução: Instagram Dayane Costa e José Sarto

A Justiça proibiu a candidata Dayane Costa (Podemos) de usar o nome "Dayane do Sarto" na urna. A intimação foi feita pela juíza Maria Clécia Alves de Oliveira, da 3ª Zona Eleitoral de Fortaleza. Dayane alega injustiça e cita outros casos em que o mesmo precedente não teria sido usado.

A defesa da candidata alegou que ela era conhecida por esse nome e que a mudança poderia causar graves prejuízos para a campanha, como a perda de material gráfico. A Justiça, no entanto, entendeu que a documentação apresentada não demonstrou fundamentação verossímil quanto à utilização do nome.

A candidata então decidiu optar pelo Costa e não correr o risco de ter a candidatura indeferida. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Dayane citou os casos de Carla do Acilon (DC), nora do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), e Bella Carmelo (PL), esposa do deputado estadual Carmelo Neto (PL).

No caso de Carla do Acilon, a Justiça sequer intimou a candidata para mudança de nome. Já Bella Carmelo foi intimada a mudar o nome na urna, mas alegou ser conhecida pelo nome do marido e questões religiosas para defender a alcunha e teve o pedido acatado pela Justiça.

“Independente de nome, eu continuo sendo a mesma Dayane, a Dayane do povo, a Dayane do Sarto, a Dayane mãe, a Dayane que veio das periferias e lutou por vocês todo esse tempo”, disse a candidata em vídeo nas suas redes sociais.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO