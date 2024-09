Cearenses se dividem após Hugo Motta ganhar força pela sucessão de Lira

Foto: Cleia Viana/ Renato Araújo/ Marina Ramos - Câmara dos Deputados Parlamentares cearenses comentam ascensão de Hugo Motta nos últimos dias

Deputados federais cearenses comentaram o ganho de favoritismo de Hugo Motta (Republicanos-PB) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados nos últimos dias. O nome de Motta, inclusive, já teria recebido aval do presidente Lula (PT) e é um dos preferidos de Lira à cadeira de presidente da Câmara.

Líder do PDT na Casa, o deputado André Figueiredo afirmou à coluna que o partido tem um compromisso de apoiar Elmar Nascimento (União-BA), que era o favorito e apontado como “candidato do Lira” até os últimos dias. Figueiredo destaca que o compromisso está mantido e que não tem a “menor possibilidade” de mudar de posição.

“O PDT continua com o Elmar, compromisso firmado é compromisso mantido para a gente. Não tem a menor possibilidade disso mudar, a não ser que o Elmar desista, e eu não acredito que isso vá acontecer. Ele continua sendo nosso candidato”, crava o deputado.

Outro deputado do PDT procurado pela coluna foi Idilvan Alencar, que disse que foi uma surpresa a ascensão do nome de Hugo Motta e que os últimos movimentos apontam uma reviravolta. O parlamentar destaca que na sessão da próxima semana na Câmara os partidos devem se reunir e ter um termômetro melhor de como está o cenário.

“O Motta ganhou muita força nos últimos dias. Todo mundo tinha como certo o apoio do Lira ao Elmar. O PDT fechou questão em torno dele. Agora realmente é uma reviravolta total nesse quadro”, pontua Alencar.

AJ Albuquerque (PP), do mesmo partido do presidente Arthur Lira, destacou que Hugo Motta é uma unanimidade entre os “colegas” do PP e disse acreditar que possa haver uma grande união em torno do nome do deputado paraibano.

Hugo Motta é líder do Republicanos na Câmara dos Deputados e ganhou força após o vice-presidente da Casa, Marcos Pereira (Republicanos-SP), desistir de concorrer à presidência. Além de Motta e Elmar Nascimento, que despontam como principais postulantes à cadeira de Lira, Antônio Brito (PSD-BA) também está entre os cotados.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO