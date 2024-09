Elmano sanciona título de cidadão cearense para Capitão Wagner

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-09-2024: sabatina com o candidato à prefeito Capitão Wagner (União Brasil-Ce) no estúdio da rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou nesta quinta-feira, 5, projeto de lei que concede título honorário de cidadania cearense ao ex-deputado Capitão Wagner (União). Candidato a prefeito de Fortaleza pelo União Brasil, Wagner teve homenagem aprovada em agosto deste ano pela Assembleia Legislativa.

“Fica concedido o Título de Cidadão Cearense ao senhor Wagner Sousa Gomes, ex-deputado estadual do Ceará e ex-deputado federal eleito pelo Estado do Ceará, natural da cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo”, diz a lei reconhecendo a homenagem, que foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira.

A matéria, de autoria do deputado Sargento Reginauro (União) prevê ainda entrega do título em uma sessão solene da Assembleia Legislativa. Data do evento depende, no entanto, de indicação do presidente da Casa, o também candidato Evandro Leitão (PT).