Justiça derruba sites apócrifos com ataques a candidatos em Fortaleza

A 115ª Zona Eleitoral determinou ontem a retirada do ar de uma série de sites apócrifos criados para atacar os candidatos Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que disputam a Prefeitura de Fortaleza. Decisão envolve páginas com uma série de imagens e vídeos com ataques aos candidatos. No caso de Wagner, por exemplo, o site exibe uma série de reportagens e relatos de pessoas criticando o período em que o ex-deputado ficou à frente da Secretaria da Saúde de Maracanaú. Já a página contra o candidato do PL, entitulada "André Fernandes Cloroquina", ataca o deputado por posturas negacionistas que ele defendia durante a pandemia de Covid-19. Por fim, página contra Evandro acusa o candidato de "comprar votos" na eleição.

Baixaria

Na decisão, o juiz destaca que as páginas são anônimas, o que fere a legislação eleitoral. Além disso, muitas das informações são exibidas de forma descontextualizada ou simulando um contexto jornalístico.

Decisão

Em decisão liminar, a Justiça determina tanto a remoção das páginas quanto a identificação dos responsáveis por elas, sob pena de multa em R$ 10 mil. Determina ainda que páginas ligadas a José Sarto não repercutam os endereços.

Não gostou

Paródia das "Meninas Superpoderosas" feita pela campanha do PDT rendeu um processo de Capitão Wagner contra o prefeito na Justiça. No video, Wagner é retratado como vilão, com adesivos como "Capetão" e "Motim".

Investigação

O MP Eleitoral pediu para a Polícia Federal abrir inquérito para apurar denúncia feita pela campanha de Sarto contra Evandro Leitão (PT) por suposta "compra de votos" em evento realizado em agosto deste ano.

Denúncia

Em imagens transmitidas pelo PT, Evandro aparece dando uma camiseta para uma mulher e prometendo auxílio em uma questão de saúde. Aliados do petista rejeitam a tese de captação de sufrágio no caso.

Alinhados

Correligionário de Arthur Lira (PP-AL), o deputado AJ Albuquerque (PP-CE) avalia positivamente novo "favoritismo" de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a sucessão da Câmara. É uma "unanimidade" no PP, diz.

Capitão Wagner cearense

Capitão Wagner cearense

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou projeto de lei concedendo título de cidadão cearense ao ex-deputado Capitão Wagner (União). Candidato a prefeito de Fortaleza pelo União Brasil, Wagner teve homenagem aprovada pela Alece.

Sabatina

O candidato do PCB à Prefeitura de Fortaleza, Chico Malta, foi sabatinado ontem na Rádio O POVO CBN. Atualmente com candidatura indeferida pela Justiça, Malta afirma que irá recorrer do caso e que segue na disputa.

Comunista

O candidato disse defender projeto de "poder popular", que envolveria gestão da cidade com base em conselhos populares autônomos em diversas áreas. Sabatinado da próxima segunda-feira é André Fernandes (PL).

Horizontais

Jair Bolsonaro continua sem palanque para questões ideológicas em Fortaleza. Neste sábado, apenas Eduardo Girão (Novo) confirmou presença em atos contra Alexandre de Moraes puxados pelo ex-presidente pelo País. Agendas de André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União) não incluem "passada" pela Praça Portugal.