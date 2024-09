MP pede para PF investigar denúncia contra Evandro por "compra de votos"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Evandro Leitão do PT na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) solicitou à Polícia Federal (PF) a abertura de um Inquérito Policial para apurar denúncia de captação ilícita de sufrágio, ou "compra de votos", contra o candidato a prefeito Evandro Leitão (PT). Representações pedindo a apuração do caso também foram apresentadas pela campanha de José Sarto (PDT).

O caso em questão aconteceu em 27 de agosto, durante ato da campanha petista na Comunidade das Quadras, no bairro Aldeota. Participavam do evento, além do próprio Evandro, o candidato a vereador Léo Couto (PSB) e a vice Gabriella Aguiar (PSD).

"Durante essa visita, os candidatos adentraram na residência de uma eleitora e, em transmissão ao vivo realizada pelo Instagram (já retirada do ar), é possível ver que os imputados entregam uma camisa de campanha a uma eleitora, a título de presente”, diz despacho do MPCE que narra denúncia apresentada pela campanha de José Sarto (PDT).

"Além da entrega do material, os candidatos prometem à eleitora a prestação de serviços de saúde a um enfermo, supostamente seu parente”, continua. Nas imagens, a mulher de fato aparece pedindo ajuda para um idoso. "Eu e a Gabriella, nós vamos arrumar umfja equipe para vir aqui, aguarde que até quinta-feira está vindo". responde Leitão.

Por fim, o MPCE avalia que caso pode ter violado trechos tanto do Código Eleitoral quanto da Lei das Eleições. "Entendo necessário a remessa dos autos à Polícia Federal, para instauração do procedimento investigatório competente, para apuração do fato delituoso", afirma o parecer.



A coluna procurou a assessoria de imprensa de Evandro Leitão sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.