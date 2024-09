Ciro Gomes critica tentativa de "nacionalizar" eleição em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-08-2024: Inauguração da nova Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. Na foto, Ciro Gomes, ex-prefeito de Fortelaza, e ex-governador do Ceará. (Foto: Fernanda Barros/O Povo)

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) criticou a tentativa de nacionalizar a eleição em Fortaleza, a fala foi direcionada ao candidato do PT, Evandro Leitão. “Isso (nacionalizar a eleição) é para quem não tem nem como prestar conta das suas responsabilidades e nem tem como oferecer uma proposta minimamente crível”, avaliou Ciro.

O ex-governador do Ceará afirmou que o "governo do PT" entregou Fortaleza e o Ceará às facções criminosas. “A responsabilidade sobre Segurança Pública é do Governo do Estado e do Governo Federal, eles estão juntos e não fizeram nada a não ser entregar Fortaleza e o Ceará às facções criminosas”, destacou.

“Se isso não for verdade, quem votar no PT está dizendo que na Segurança Pública, a responsabilidade deles, está 'muito bem'. E nós sabemos que não está, por isso o Sarto deve ganhar a eleição", continuou.

Ciro Gomes pontuou que tem como provar que “a corrupção é a cara do loteamento do Governo do Ceará com o PT”, “corrupção generalizada”, disse. O ex-ministro levantou suspeitas sobre a contratação sem licitação da empresa escolhida para reformar o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que pegou fogo em junho, e sobre o próprio incêndio.

"Por que precisa dar urgência e não fazer concorrência pública para conseguir um preço mais decente? É para roubar, isso é o que está acontecendo no Ceará com o PT”, concluiu o ex-governador durante carreata de José Sarto (PDT) na Messejana na sexta-feira, 6.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO