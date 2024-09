Fernandes promete faixa exclusiva para motos como forma de reduzir acidentes

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura André Fernandes do PL na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O deputado federal e candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), prometeu aderir ao modelo de faixa exclusiva para motocicletas como uma saída para o alto número de acidentes envolvendo os condutores. Fernandes citou o exemplo de São Paulo com a “faixa azul” como modelo a ser seguido.

A capital paulista implantou a iniciativa em 2022 com um protótipo na Avenida 23 de Maio. No modelo paulistano os motociclistas tem uma faixa localizada entre os carros, no famoso “corredor”, espaço já comumente usado pelos condutores no dia a dia.

André Fernandes, no entanto, não arriscou entrar em especificidades da proposta. O candidato defendeu um estudo técnico de impacto no trânsito para implantar a proposta e criticou as gestões do prefeito José Sarto (PDT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que de acordo com Fernandes não fizeram estudo técnico para implantar ciclofaixas e ciclovias.

“Se eu chegasse aqui e falasse onde eu penso em fazer estaria copiando a gestão trágica de Roberto Cláudio e Sarto, que encheram a cidade de ciclofaixas e ciclovias para ganhar prêmio internacional sem fazer um estudo técnico de impacto no trânsito de Fortaleza”, criticou André.

Além das faixas exclusivas, Fernandes defendeu a educação no trânsito para reduzir acidentes. “Aqui em Fortaleza a cada ano que passa aumenta a arrecadação com multa de trânsito, só que não aumenta também a educação no trânsito?” indagou o candidato.

“O próprio Código de Trânsito Brasileiro (CTB) fala que todo valor recebido através de multa de trânsito deve ser reinvestido na melhoria do trânsito e na educação no trânsito. Coisa que a gente não vê aqui em Fortaleza”, concluiu André.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO