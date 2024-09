Figueiredo sobre Lula vir para campanha de Evandro: "Candidato dele não consegue decolar"

Foto: Matheus Souza FORTALEZA, CE, BRASIL, 07-08-2024 - Debate na rádio O povo com o deputado do PT Assis Diniz e o presidente interino do PDT e deputado federal André Figueiredo (foto: Matheus Souza/Especial para O povo)

Presidente do PDT Nacional e deputado federal, André Figueiredo minimizou a possível vinda do presidente Lula (PT) a Fortaleza para estar no palanque de Evandro Leitão (PT). O deputado alfinetou a candidatura de Evandro: “a gente sabe que o PT tem muita dificuldade de emplacar o candidato”.

“Isso é uma decisão dele (Lula vir a Fortaleza), a gente sabe que o PT tem muita dificuldade de emplacar o candidato e está precisando mais uma vez envolver o nome do Lula pra ver se pelo menos chega perto”, afirmou o André.

O parlamentar destacou que o tempo de TV de Evandro e a dificuldade, segundo ele, do candidato subir nas pesquisas. “Mesmo tendo cinco vezes mais tempo de televisão (do que Sarto) o candidato dele não consegue decolar”, completa.

Figueiredo pontua que vai esperar a vinda do presidente se efetivar para “comentar alguma coisa”, mas destacou que a presença de Lula não vai mudar o perfil da eleição em Fortaleza. “Pra gente é indiferente. Já veio uma vez. Se vier duas, três, pra gente tanto faz”, encerra o líder do PDT na Câmara dos Deputados.

O presidente nacional do PDT em agosto chegou a declarar que Lula não tinha “respeito nenhum com o PDT” após Lula vir para a convenção que oficializou Evandro como candidato do PT. A reclamação do pedetista era que Fortaleza é a principal cidade comandada pelo partido e que, por isso, Lula não deveria desembarcar na campanha de Evandro.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO