Juiz do TRE "libera" Camilo para atos do MEC com Evandro

Foto: Samuel Setubal Ministro da Educação Camilo Santana

O juiz eleitoral Daniel Carvalho Carneiro, integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), suspendeu ontem ponto de decisão da 1ª instância que proibia o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), de "promover a imagem" de Evandro Leitão (PT) em atos do Ministério da Educação. A proibição tinha sido decretada na semana passada pela 113ª Zona Eleitoral de Fortaleza, após ação da campanha de José Sarto (PDT) acusar o ministro de usar eventos de divulgação do programa Pé-de-Meia - que promove bolsas de incentivo à permanência escolar de estudantes na rede pública - para promover o candidato do PT a prefeito de Fortaleza. Na nova decisão, no entanto, o juiz do TRE-CE destaca que decisão faria "interferência indevida e precipitada" em atos do MEC.

"Presunções"

Neste sentido, o juiz destaca que acusação ainda estaria baseada, até o presente momento, "apenas em presunções". Apesar disso, ele mantém pontos da decisão anterior que buscam apurar possível uso político dos atos.

Colegiado

O caso envolvendo Camilo será levado a julgamento no pleno do TRE-CE, em reunião marcada para às 9h de hoje. Na ação inicial, campanha de Sarto chega a pedir a cassação do registro de Evandro Leitão pelo caso.

Foto: Divulgação Juiz Daniel Carneiro

"Vale tudo"

Pelo visto, a baixaria "desembarcou" de vez na campanha de 2024. Após sites apócrifos com ataques a candidatos denunciados pela coluna no sábado, agora foi a vez de vídeos com manipulação de inteligência artificial.

"Vale tudo" II

Em caso ainda em apuração, o vereador Elpídio Nogueira (PDT), irmão de José Sarto (PDT), disse ter recebido uma série de vídeos "grosseiros" onde o prefeito apareceria negando interesse pela reeleição. Tudo falso, afirma.

Não gostou

Após acionar Sarto na Justiça por paródia do desenho "As Meninas Superpoderosas", campanha de Capitão Wagner (União) entrou com nova ação contra o prefeito, agora por paródia no estilo do programa "Nas Garras da Patrulha".

Tem volta

O prefeito Sarto, aliás, foi condenado ontem a publicar Direito de Resposta a Evandro por ter reproduzido nas redes vídeo onde afirma que o PT teria "entregado" presídios do Estado para facções. Mensagem ficará no ar por 12 dias.

Foto: Samuel Setubal Candidato a prefeito André Fernandes em sabatina na Radio O POVO CBN.

André na Sabatina O POVO CBN

O candidato André Fernandes (PL) foi sabatinado ontem na Rádio O POVO CBN. Na entrevista, apresentou proposta de criar faixas exclusivas para motos e se mostrou favorável a "superprédios". "Tornaremos a nossa Fortaleza a nova Dubai", diz.

Sabatina

No ramo gestão, promoveu reduzir secretarias, voltando a apenas seis regionais, e extinguir a Agefis. Sobre diálogo, disse que não terá problemas em dialogar "com quem quer que seja" em busca de ações para Fortaleza.

Paz & Amor

Questionado se isso não seria uma guinada do estilo "brigão" que o tornou conhecido, ele minimiza: "Estava eleito para cargo proporcional, representando parte da população. Eleito para cargo majoritário, prefeito, é outra coisa".

Horizontais

Sabatinado de hoje na Rádio O POVO CBN será o candidato do Solidariedade, George Lima, a partir das 9h30min. /// Pela tarde, às 14h, o Jogo Político também irá conduzir outra sabatina, desta vez com o candidato a prefeito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD), aliado do atual prefeito Acilon Gonçalves (PL).