Wagner aciona Sarto por paródias de "Nas Garras da Patrulha" e "Superpoderosas"

Foto: Reprodução/Instagram/José Sarto Paródia de "Nas Garras da Patrulha" foi publicada por Sarto nas redes sociais

Candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, o ex-deputado Capitão Wagner acionou campanha do prefeito José Sarto (PDT) por duas paródias publicadas pelo pedetista nas redes sociais. Em ambos os casos, Wagner acusa o pedetista de propaganda negativa de adversários e pede a remoção dos conteúdos dos perfis do prefeito.

No caso mais recente, Wagner acionou Sarto por um quadro parodiando o programa humorístico cearense “Nas Garras da Patrulha”. No vídeo, bonecos representando as candidaturas de Capitão Wagner e de André Fernandes (PL) trocam uma série de ataques entre si, além de combinarem uma possível aliança no segundo turno.

Em um dos trechos do diálogo, por exemplo, o boneco representando Fernandes chega a chamar o boneco de Wagner de “candidato profissional”. Para a defesa do União Brasil, conteúdo é "injurioso" e tem como objetivo "degradar a imagem" do candidato.

Na semana passada, Wagner já havia acionado Sarto por outra peça de campanha divulgada nas redes sociais, desta vez uma paródia do desenho animado “As Meninas Superpoderosas”. No video, Sarto, o vice Élcio Batista (PSDB) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) são retratados como versões masculinas das protagonistas da animação.

Versões de Capitão Wagner, André Fernandes e Evandro Leitão (PT), por outro lado, aparecem como vilões. Mais uma vez, Wagner destaca a existência de dispositivos na legislação eleitoral que vetam propaganda negativa de outras candidaturas.