Ailton Lopes realiza jantar de arrecadação nesta quinta-feira, 12

Foto: Reprodução: Instagram Ailton Lopes (Psol)

Candidato a vereador de Fortaleza, o bancário Ailton Lopes (Psol) promove um jantar de arrecadação nesta quinta-feira, 12. Evento acontece no Centro de Formação Frei Humberto, no bairro São João do Tauape, às 19 horas. Com o tema “O amor convoca”, o jantar tem entradas que variam de R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia.

Com a presença do deputado estadual Renato Roseno (Psol), o candidato convoca os eleitores para prosa, política, comida e boa música. Vale ressaltar a promessa de um cardápio “excelente” e sem agrotóxicos.

“Chega junto para esse encontro da boa política. Da política dos trabalhadores e das trabalhadoras. Encontrar, dar abraços e uma boa conversa”, afirma Ailton.

Roseno destacou a importância de apoiar iniciativas como a de Ailton: “as campanhas do Psol não são campanhas milionárias. A gente recebe uma parte menor do Fundo Eleitoral, por isso é tão importante a sua contribuição individual para fortalecer mandatos populares", pontuou o deputado.

Essa é a oitava eleição de Ailton, em 2008, 2016 e 2020 ele tentou o cargo de vereador, em em 2006 e 2022 os cargos de deputado estadual e deputado federal, respectivamente. Ele tentou ainda cargo majoritário, foi candidato em 2014 e 2018 ao Governo do Estado.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO