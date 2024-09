Foto: Divulgação campanha Kamila Cardoso Kamila Cardoso assina termo de compromisso com Associação Nossa Casa

Kamila Cardoso, candidata a vereadora pelo União Brasil assinou termo de compromisso com a Associação Nossa Casa, organização sem fins lucrativos que busca oferecer serviços humanizados e especializados na Assistência Social e Saúde a pessoas com câncer.

Fundada em 2004, a entidade surgiu por meio da iniciativa e união de esforços da sociedade civil, dos funcionários e pacientes do Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO). Kamila, que é ativista da inclusão social e advogada, destacou a importância de políticas públicas sobre conscientização e tratamento de qualidade para o câncer.

"A luta contra o câncer é um desafio que afeta milhares de famílias em Fortaleza. É necessário garantir que políticas públicas efetivas sejam implementadas, desde a conscientização até o acesso a tratamentos de qualidade", afirmou a candidata.

Kamila é, até o momento, a única candidata a vereadora a assinar o compromisso com a Associação Nossa Casa. A atitude da candidata busca reforçar a importância de unir forças entre o setor público e instituições especializadas, buscando ampliar os serviços de atendimento, diagnósticos precoces e garantir que todos os pacientes oncológicos tenham acesso ao suporte adequado.

Sobre a Nossa Casa

Tem o objetivo de acolher pacientes em tratamento de radioterapia e quimioterapia, facilitando o processo terapêutico, oferecendo hospedagem, conforto, segurança e cuidado humanizado. A casa é destinada a pacientes provenientes do interior do Estado do Ceará e tem capacidade para até 50 pessoas.

Os pacientes recebem atendimento multiprofissional e refeições diárias especialmente preparadas por nutricionistas. A média de permanência dos pacientes na casa é de dois meses.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO