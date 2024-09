Fernandes "moderado" cresce, mas deve virar vidraça para adversários

Foto: O POVO Eleições 2024 - Capa Terceira rodada de pesquisa Datafolha

.

Terceira rodada da pesquisa Datafolha para a eleição de Fortaleza divulgada nesta sexta-feira, 13, mostra André Fernandes (PL) na primeira colocação numérica com 25% das intenções de voto. Ele é seguido por Capitão Wagner (União), com 23%, Evandro Leitão (PT), com 19%, e José Sarto (PDT), com 18%.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado aponta situação de empate técnico na liderança entre os candidatos do PL, União e PT. Os maiores crescimentos registrados entre a última pesquisa, divulgada em 22 de agosto, foram de André, que cresceu nove pontos e foi de 16% para 25%, e de Evandro, que também cresceu nove pontos e foi de 10% para 19%.

Já Capitão Wagner registrou queda nas intenções de voto, caindo seis pontos percentuais e passando de 29% para 23% das intenções de voto. O prefeito José Sarto também apresentou recuo nas intenções de voto, caindo cinco pontos percentuais e passando de 23% para 18% no novo levantamento do Datafolha.

Foto: Montagem O POVO André Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto

André Fernandes “moderado”

O resultado reforça a tendência de crescimento dos candidatos da “polarização”, André e Evandro. No caso do candidato do PL, no entanto, a estratégia é bem diferente da empregada pelo PT na disputa. Enquanto Evandro aposta na associação de seu nome com líderes petistas como o ministro Camilo Santana (Educação) e o presidente Lula, Fernandes tem evitado menções a Jair Bolsonaro (PL) na campanha, investindo em perfil “moderado”.

Desde os primeiros dias de campanha, André tem fugido de temas polêmicos ou mais associados ao debate ideológico – como aborto, gênero e embates entre o bolsonarismo e o Judiciário – e focado discurso em questões de Fortaleza, como tributos e fiscalização. Foi do deputado que partiram, por exemplo, algumas das propostas mais “pragmáticas” da disputa, como o fim da cobrança de multas por viseira levantada ou extinção da Zona Azul.

A estratégia tem surpreendido aliados e adversários, tanto pelo histórico do deputado, alçado à política justamente como youtuber defensor das pautas mais radicais do bolsonarismo, quanto pelas próprias acusações que o PL cearense fazia a Capitão Wagner de “esconder” o ex-presidente de campanhas anteriores.

"Atirar pedras é fácil, difícil é ser vidraça”

A julgar pelos números desta sexta-feira, tática do Fernandes “moderado” tem dado certo e repercutido bem entre eleitores. Últimos dias da campanha, no entanto, já deixam claro que o candidato do PL vai se tornando alvo prioritário dos adversários, que já passaram a resgatar falas antigas de um Fernandes mais radical e combativo.

Curiosamente, o “resgate” começou a ser feito por José Sarto (PDT), que já publicou vídeos de falas de Fernandes comentando questões sobre aborto e violência de gênero. Em reação, o candidato do PL acusou o prefeito de distorcer as imagens para criar “fake news” e prometeu acionar o pedetista na Justiça. Aliados de Sarto, no entanto, garantem que novas publicações semelhantes serão divulgadas.

“A estratégia vai ser lembrar ao eleitor o que o candidato sempre defendeu e ainda defende, ainda que esconda isso”, diz uma pessoa-chave da campanha pedetista. Resta saber, no entanto, se a estratégia vinga. Com quase um mês até o 1º turno, há muita água para passar po debaixo da ponte.



A pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-07203/2024. A pesquisa foi realizada de 11 a 13 de setembro de 2024 com 826 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.