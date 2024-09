Justiça Eleitoral condena Lula em R$ 10 mil por convenção de Evandro

Foto: FÁBIO LIMA Convenção de lançamento de Evandro Leitão, candidato a prefeito pelo PT, com presença do presidente Lula

O juiz Victor Nunes Barroso, da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza, condenou no último sábado, 14, o presidente Lula (PT) a pagar multa de R$ 10 mil por realização de propaganda eleitoral antecipada para a eleição deste ano em Fortaleza. A decisão atende representação do PL Ceará e envolve convenção realizada no início de agosto que lançou candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura da Capital cearense. Segundo o juiz, discursos de Lula, Evandro e outros aliados no evento "extrapolaram" o público da própria militância do partido, "convertendo-se em um verdadeiro showmício, com direito a pedido explícito de votos" ao então pré-candidato. Além do presidente, Evandro e a vice, Gabriella Aguiar (PSD), também foram condenados em R$ 5 mil cada.

Cabe recurso

O caso ainda pode ser alvo de recurso no TRE-CE. Em julho, a Corte manteve condenação semelhante em R$ 15 mil contra André Fernandes (PL), por ato realizado com presença de Jair Bolsonaro (PL) no período pré-eleitoral.

Pré-campanha

Os casos foram julgados como irregulares pois ambos os eventos, tanto com Lula quanto com Bolsonaro, ocorreram antes do período oficial de campanha eleitoral, que começou em 16 de agosto, e teriam tido pedidos de votos.

"Presente"

No caso envolvendo o atual presidente, a sentença destaca momento do discurso de Lula em que o presidente afirma que seu aniversário é em 6 de outubro e sinaliza que votos em Evandro seriam um "presente" para ele.

Agressão

O candidato a vereador Ailton Lopes (Psol) registrou Boletim de Ocorrência este fim de semana após ele e militantes do partido serem hostilizados e ameaçados por um homem durante ato de campanha em Fortaleza.

Sebrae

O Sebrae Ceará lança hoje, em evento a partir das 9h no Hotel Praia Centro, o "Guia Candidato Parceiro do Pequeno Negócio" para candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador de todo o Ceará.

Propostas

O documento, elaborado em parceria com a Aprece e o Instituto Rui Barbosa, reúne uma série de propostas que podem ser incorporadas por campanhas que desejam se apresentar como aliadas dos pequenos negócios.

Foto: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União)

Capitão x Fernandes

Última rodada de pesquisas em Fortaleza já tem tido efeito nas estratégias de candidatos. Desde o último sábado, campanha de Capitão Wagner (União) parece ter "recalculado" rota e passado a centrar críticas em André Fernandes (PL).

Ex-aliados

Em vídeo publicado nas redes, Fernandes se diz "apunhalado pelas costas". "Eu esperava isso de todos, menos de você". Wagner rebate: "Eleição é coisa para adulto e a sua imaturidade está lhe atrapalhando".

"Vale tudo"

Primeiro vídeo montado por Wagner, aliás, não poupou o deputado, selecionando não falas políticas dele, mas sim trechos de antigo canal de YouTube onde Fernandes publicava conteúdo de humor. Caso irá parar na Justiça.

Cinema cearense



Boa fase do cinema cearense ganha nova companhia nesta quinta-feira, 19, no Cinema do Dragão do Mar, com estreia do longa "Quando eu Me Encontrar", dirigido por Amanda Pontes e Michelline Helena e com produção da Marrevolto Filmes. /// Continua por lá "O Último Pub", mais novo filme do sempre excelente Ken Loach.