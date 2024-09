Após queda em pesquisas, Sarto reúne vereadores por engajamento na campanha

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura José Sarto do PDT na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A reunião marcada pelo prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), com vereadores da base para esta segunda-feira, 16, tem como objetivo alinhar mais engajamento dos parlamentares na campanha do pedetista. As últimas pesquisas divulgadas apontam para uma queda de Sarto nas intenções de voto, o prefeito aparece na quarta posição.

O encontro, de acordo com fontes ouvidas pela coluna, deve acontecer no comitê central do candidato no período da tarde, mas dizem aguardar a confirmação. Chegou a ser ventilada uma possível mudança no comando da comunicação da candidatura, informação que foi classificada como improcedente pela campanha de Sarto.

À coluna, um interlocutor destaca que não tem nada perdido e que o prefeito tem plenas chances de chegar ao segundo turno por ter “a máquina (pública), vereadores e um batalhão” para alavancar a campanha. A mesma fonte avalia que a estratégia inicial da comunicação do prefeito foi equivocada e as pesquisas mostram isso.

José Sarto não teve agenda externa no sábado e no domingo, com os dias sendo voltados para gravações para a propaganda eleitoral gratuita. Nesta segunda-feira, consta na agenda do prefeito apenas um debate na TV Otimista, às 20 horas.

Sarto saiu de 23% para 18% na Datafolha/ O POVO, caindo para a quarta colocação, atrás de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União) e Evandro Leitão (PT), mas em um cenário de empate técnico com os dois últimos

Existe a expectativa de que o prefeito deve recalcular a rota da campanha e diminuir a aposta no perfil “zoeiro” nas redes sociais e focar em transmitir para a sociedade os feitos da Prefeitura e as propostas para um eventual segundo mandato.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO