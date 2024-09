Sarto e Wagner miram em André, que não "cai na pilha"

Foto: Reprodução/Youtube TV Otimista Debate contou com a presença dos candidatos André Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão, George Lima, José Sarto e Técio Nunes. Eduardo Girão chegou a participar, mas foi retirado

Confirmando tendência já anunciada após as últimas pesquisas de opinião em Fortaleza, candidatos Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT) "recalcularam rota" ontem em debate da TV Otimista e passaram a centrar críticas em André Fernandes (PL). Em baixa nas últimas pesquisas, os dois investiram maior parte das participações para "relembrar" histórico de declarações polêmicas do candidato do PL, que vem tentando exibir perfil moderado na campanha. O resgate foi pautado principalmente por Wagner, que relembrou, entre vários outros episódios, voto do deputado contrário ao projeto de lei prevendo a igualdade salarial entre homens e mulheres. Em resposta, Fernandes chegou inclusive a acusar Wagner e Sarto de "combinarem" os ataques contra ele.

Provocações

Para se ter noção, até quando questionado sobre Uber, Wagner aproveitou para criticar propostas de Fernandes. Curiosamente, Fernandes não deu muita trela para as provocações, focando falas em propostas.

Polarização

Maiores embates de André acabaram acontecendo com Evandro Leitão (PT), algo que não vem ocorrendo na campanha de ambos. Em dado momentos, chegaram inclusive a questionar as faculdades mentais um do outro.

Doações

O empresário Beto Studart fez nova doação em Fortaleza, desta vez com repasse em R$ 50 mil para André Fernandes (PL). Com isso, cinco candidatos já receberam doações do empresário, com PT, PDT, União e Novo contemplados.

Audiovisual

A Associação Cine Ceará realiza no BNB Passaré, entre 15 e 18 de outubro, o 5º Mercado Audiovisual do Nordeste (MAN). Evento terá participação de gigantes do setor, como Netflix, Globoplay e Embaúba Filmes, entre outros.

Cariri...

Começa hoje no Centro Cultural do Cariri, no Crato, o Festival Choro Jazz, com oficinas de vários músicos de renome, como Maurício Carrilho e Paulo Sérgio Santos. Shows de sexta a domingo, com programação em chorojazz.com.

...e Cariry

O cineasta cearense Rosemberg Cariry recebeu ontem título de Doutor Honoris Causa da Universidade Regional do Cariri (Urca). Cerimônia com a homenagem a Violeta Arraes, ex-reitora da instituição falecida em 2008.

Foto: Samuel Setubal Prefeito José Sarto, candidato à reeleição

Sarto e base contra debandada

O prefeito José Sarto (PDT) comandou ontem reunião com vereadores da base aliada com objetivo alinhar maior engajamento dos parlamentares na campanha do pedetista. Operação ocorre após o pedetista apresentar queda nas pesquisas.

Sem Juliet

Vereadores destacam que não há "nada perdido" e que o prefeito segue na disputa. Existe, no entanto, pressão por uma reviravolta na estratégia da campanha, reduzindo perfil "zoeiro" adotado por Sarto nas redes.

Virada

Outros parlamentares, no entanto, se queixaram de "pouca participação" do prefeito em campanhas do Legislativo. Aliados de Evandro Leitão (PT) apostam, no entanto, em uma "virada coletiva" de parte da base do prefeito.

Horizontais

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) realiza hoje, às 9h30min, a 16ª edição do evento Sinergia, no Hotel Vila Galé Cumbuco. /// O evento terá como palestrante principal o economista Eduardo Giannetti, professor da USP e imortal da Academia Brasileira de Letras.