Bens apreendidos em casos de lavagem de dinheiro financiarão forças de segurança

Foto: Divulgação/ Governo do Ceará A sede do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará no Centro Integrado de Segurança Pública do Ceará (Cisp)

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou ontem mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que permite o repasse de bens, direitos e valores apreendidos em operações contra crimes de lavagem de dinheiro para as corporações de segurança do Estado. Com isso, bens apreendidos em ações contra este tipo de delito – que forem da competência da Justiça Estadual – poderão ser revertidos para o financiamento de órgãos como a Polícia Civil e a Polícia Militar do Ceará, através do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (FSPDS). Aprovado em tramitação "relâmpago", o projeto chegou à Assembleia ainda ontem e é visto tanto como nova ação voltada para o combate à violência como mais um aceno do governador para forças de segurança do Estado.

Epidemia

Chama a atenção a quantidade de episódios de violência ou grave ameaça ocorrendo durante campanhas eleitorais do Ceará. Hora mais que adequada para órgãos públicos tomarem novas medidas pela segurança de candidatos.

Negócios

O BS Design recebe hoje o 2º Fórum de Famílias Empresárias, evento em parceria com a Cambridge Family Enterprise Group que reunirá cerca de 120 empreendedores e líderes em governança em Fortaleza.

Algodão

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) propôs uma Ação Civil Pública (ACP) contra a empresa de agronegócio do algodão, Nova Agro Agropecuária LTDA, e o município de Tabuleiro do Norte, a 210,5 km de Fortaleza.

Licenças

A ação tem como alvo supostas irregularidades em licenças ambientais. Segundo o MP, o avanço da cultura na região se deu com uso irregular de agrotóxicos, além de cercamentos e desmatamentos de áreas de uso comum.

10ª RM 82

A 10ª Região Militar do Exército, que coordena o comando de tropas da instituição nos estados do Ceará e Piauí, realiza em 19 e 23 de setembro atividades em Fortaleza em alusão aos seus 82 anos de história.

Homenagens

Primeiro evento ocorre já amanhã, a partir das 19h, com solenidade militar e apresentação do coral do Colégio Militar de Fortaleza. Na próxima segunda-feira, 23, a 10ª RM será homenageada em sessão solene na Alece.

Magazine Luiza cearense

A Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto que concede título de cidadania cearense à empresária Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza. Projeto de Jô Farias (PT) destaca trajetória de Trajano no empreendedorismo.

Ceará na ONU

Integrantes do Cedeca Ceará representam até esta sexta-feira, 20, a Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Anced) em convenção da ONU sobre o tema em Genebra, na Suíça.

Infância

Órgão é referência em direitos da criança no Nordeste. A comitiva, que ainda inclui dois integrantes do Cedeca Rio de Janeiro, busca ajudar a ONU a entender se o Brasil tem cumprido a Convenção de Direitos da Criança.

Horizontais

O Campus Multi-institucional Humberto Teixeira, mantido pelo Governo do Ceará em Iguatu, recebe neste mês sessões do Cine Bastiana, projeto que une cinema e conscientização ambiental. /// Programação é gratuita e envolve exibições dos filmes A Filha do Palhaço (Pedro Diógenes) e Hospital de Brinquedos (Georgina Castro).