André, Evandro e aliado de Sarto fazem eventos simultâneos no Conjunto Esperança

Foto: Samuel Setúbal/ O POVO Fernandes e Evandro têm agenda simultâneas em bairro de Fortaleza

A noite desta quarta-feira, 18, promete uma situação inusitada para os moradores do Conjunto Esperança, André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e o candidato a vereador Jânio Henrique (PDT), aliado de Sarto (PDT) e irmão do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), têm eventos quase que simultâneos no bairro.

Às 17h30min Evandro Leitão inicia caminhada pelo bairro, partindo da rua Guilhermina Rocha, 30 minutos depois, a cerca de 2,3 quilômetros do local, Jânio Henrique tem carreata marcada para ter início na avenida Contorno Sul, próximo a escola Maria Margarida de Castro Almeida.

Às 19 horas, André é quem comparece ao bairro após participar de adesivação no Cuca do Mondubim. O candidato do PL comandará o “bloco do 22”, caminhada que sairá do Polo de Lazer do Conjunto Esperança, na avenida Contorno Norte.

No mesmo horário Evandro terá sua segunda agenda com passagem pelo bairro, o petista participa de uma carreata pelos bairros Aracapé, Parque Santa Rosa, Presidente Vargas e Conjunto Esperança. O evento tem início na rua Nossa Senhora da Aparecida, no Aracapé.

A noite de quarta-feira promete ser animada no bairro, com Evandro e André, ambos em movimento de crescimento nas pesquisas, medindo forças com o candidato a vereador do cabo eleitoral mais bem votado da região. Em 2020 e 2022 Antônio Henrique foi o vereador e deputado estadual com mais votos no Conjunto Esperança



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO