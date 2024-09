Tasso estreia na campanha de Sarto em evento com vereadores

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Tasso Jereissati (PSDB) fez doações para as campanhas do prefeito José Sarto (PDT) e da candidata à Prefeitura de Caucaia Emília Pessoa (PSDB)

Até então ausente em atos eleitorais de rua em Fortaleza, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) terá “estreia” na campanha deste ano nesta quarta-feira, 18, em ato pela candidatura à reeleição de José Sarto (PDT).

Evento ocorre no Hotel Atlântico Imperial e deve reunir candidatos a vereador do bloco partidário do prefeito. Segundo a cúpula da campanha pedetista, Sarto e Tasso devem chegar juntos no evento.



