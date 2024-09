Ato em defesa de Glauber Braga acontece na Praça do Ferreira nesta sexta-feira, 20

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Deputado Glauber Braga (Psol-RJ) expulsou membro do MBL da Câmara Federal nesta terça-feira, 16

Um ato em defesa do mandato do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Glauber Braga (Psol), acontece nesta sexta-feira, 20, na Praça do Ferreira. Evento é puxado pelo Psol Ceará e está marcado para às 16 horas. O deputado estadual Renato Roseno (Psol) é um dos que fazem a convocação para a manifestação.

Glauber pode ter o mandato cassado, na última semana o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu manter o processo disciplinar do qual Braga é alvo. O deputado expulsou do Congresso a chutes um militante, conhecido por tentar provocar parlamentares de esquerda, do Movimento Brasil Livre (MBL) em abril deste ano.

O deputado tem, também, um histórico de embates com Arthur Lira, no mês passado o parlamentar carioca chamou Lira de “bandido”. O processo disciplinar contra Glauber foi mantido com o voto de 10 deputados, com dois contrários ao andamento da ação.

Roseno classificou como covardia a tentativa de cassar o mandato de Glauber. “O Glauber é uma das vozes mais combativas contra Arthur Lira e contra o Centrão”. Na terça-feira, 17, o deputado fez a mesma defesa do mandato de Glauber e recebeu apoio dos deputados do PT, De Assis Diniz e Missias Dias.

Relator do processo de cassação, Paulo Magalhães (PSB-BA), argumentou que o comportamento de Glauber depõe contra ele. O relator condenou a atitude do parlamentar na admissibilidade do projeto, disse que Braga “perdeu as estribeiras” e agrediu verbalmente Magalhães, Lira e outros parlamentares.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO