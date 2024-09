Violência eleitoral: Como TRE e SSPDS estão reagindo

Foto: Samuel Setubal Desembargador Raimundo Nonato da Silva, presidente do TRE-CE

D iversas cidades do Ceará têm registrado casos de ameaças contra candidatos, tanto majoritários quanto proporcionais. Caucaia, Fortaleza, Sobral, Quixeramobim e outros municípios já estão com "alerta ligado" para a violência neste pleito eleitoral, com avaliação inclusive de reforço policial em alguns municípios. A coluna procurou o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber que outras medidas estão sendo tomadas para coibir este tipo de caso. Neste sentido, o TRE-CE destaca o novo Comitê de Enfrentamento à Influência da Criminalidade Organizada nas Eleições (Ceicoe), criado pela gestão do atual presidente do órgão, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.

Comitê

Segundo a Corte, o comitê busca coordenar ações entre diversos órgãos para a prevenção e repressão da influência de organizações criminosas no processo eleitoral do Ceará, como ameaças, intimidações e outros crimes

Em análise

Dentre as medidas previstas nas discussões, estão o aumento do efetivo policial, investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF) e o reforço na segurança de magistrados e servidores da Justiça Eleitoral que atuarão no pleito.

SSPDS

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que atua em conjunto com forças ostensivas, investigativas e de inteligência, além de TRE e PF, no combate a ameaças contra candidatos e eleitores no Estado.

Operações

O órgão destaca operações deste mês, como a "Complevit", que cumpriu 34 mandados de prisão contra investigados por ameaçar e extorquir candidatos e intimidar eleitores. A apuração é do repórter Yuri Gomes.

Audic de volta

O suplente de deputado Audic Mota (MDB) voltou a ser nomeado por Elmano de Freitas (PT) como assessor especial de Desenvolvimento Regional. Ele havia deixado a vaga em outubro do ano passado para assumir na Alece.

Entra e sai

Audic assume a função no lugar de Ecildo Evangelista Filho, ex-prefeito de Mombaça que assumiu a posição após a saída do deputado. Ecildo tem se dedicado na campanha de Eduardo Dereco (PSD) em Mombaça.

Foto: SAMUEL SETUBAL Naumi Amorim no podcast Jogo Político

Naumi no Jogo Político

Naumi Amorim (PSD) foi o sabatinado de ontem do Jogo Político, do O POVO, com candidatos em Caucaia. Disse acreditar em "vitória no 1º turno" e se justificou por ausência em debates. "Gosto de debater com o povo (...) ali não tenho nada a ganhar".

Educação

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) participa, em parceria com o Canal Futura, do X Congresso Nacional de Educação, que ocorre até amanhã no Centro de Eventos do Ceará e reúne mais de dez mil educadores de todo o País.

Em pauta

Neste sábado, a FDR promove, das 15h às 16h, a mesa-redonda "Como acolher as diferenças no ambiente escolar". Participam Grecianny Carvalho Cordeiro, promotora do MPCE, e Maria de Nazaré Soares, professora da UFC.

Horizontais

O Psol do Ceará realiza hoje, às 16h, ato na Praça do Ferreira em defesa do mandato do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ). /// O deputado é alvo de ação de cassação no Conselho de Ética da Câmara, após expulsar do Congresso, a chutes, um militante do MBL conhecido por provocar parlamentares de esquerda.