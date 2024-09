MP manda PF abrir inquérito contra Danilo Forte por violência política de gênero

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-08-2024: Debaes O Povo com o ex-prefeito Roberto Cláudio e o deputado Danilo Forte. na Rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

O promotor Marcos Barbos Carvalho, da 41ª Zona Eleitoral de Itapajé, determinou nesta sexta-feira, 20, que a Polícia Federal instaure um inquérito para investigar possível crime de violência política de gênero pelo deputado federal Danilo Forte (União) contra a prefeita de Itapajé, Dra. Gorete (PSB).

O caso diz respeito a episódio ocorrido em agosto deste ano, durante convenção eleitoral que lançou candidatura de Nonatinho (Republicanos) à Prefeitura do Município. Em imagens gravadas no evento, Danilo Forte aparece fazendo uma série de ataques à atual prefeita, que ele próprio apoiou na eleição de 2020.

"A prefeita (...) que nós ajudamos a eleger, foi a maior traíra que eu conheci na minha vida política. Ela rodou a bolsinha com vários deputados federais aqui no Itapajé", teria dito o deputado, segundo o documento do MP Eleitoral.

Na determinação, o órgão pede a apuração de crime previsto no artigo 326-B do Código Eleitoral. O artigo classifica como crime “assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo”.

Procurado pela coluna, Danilo Forte não se manifestou sobre o caso. Na eleição deste ano, o deputado apoia a candidatura de Nonatinho (Republicanos) na disputa do município. Já Gorete é candidata à reeleição.