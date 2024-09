Justiça mantém vídeo de Wagner contra André: "Frase foi dita pelo candidato"

Foto: Fco Fontenele/O POVO Candidato do União Brasil, Capitão Wagner, no debate promovido pelo O POVO

Endurecimento da campanha de Capitão Wagner (União) contra André Fernandes (PL) já começou a ter seus primeiros episódios também na Justiça Eleitoral. No último sábado, 21, o juiz Ernani Pires Paula Pessoa Júnior, da 116ª Zona Eleitoral de Fortaleza, rejeitou pedido de liminar da campanha do PL contra propagandas do União Brasil "relembrando" falas antigas do deputado no Horário Eleitoral de rádio e TV. A peça questionada resgata uma série de publicações antigas de Fernandes nas redes, incluindo piadas feitas pelo deputado na adolescência, antes de ele entrar na vida pública. Para a defesa do PL, peças usavam vídeos editados e descontextualizados para criar "fake news" contra a candidatura e até atribuir ao parlamentar a pecha de "pedófilo".

"Desculpas"

Para o juiz, no entanto, peças buscavam apenas mostrar "mudança no posicionamento" de André sobre diversos temas. "(Vídeo busca) Questionar se o candidato sempre encontrará alguma "desculpa" quando for confrontado", diz.

Sentença

"A propaganda revela apenas uma abordagem crítica por parte do representado sobre temas sensíveis à população, permeada por inferências e indagações, típicas dos embates eleitorais, mas sem fatos sabidamente inverídicos", diz.

Limpeza

O vereador Gabriel Aguiar (Psol) denunciou em vídeo nas redes grande volume de lixo produzido por evento de André Fernandes (PL) o deputado com Nikolas Ferreira (PL-MG) no último sábado no Conjunto Ceará.

Limpeza II

Logo após a viralização do vídeo, no entanto, Fernandes divulgou outra gravação dele e apoiadores fazendo a limpeza do local. Ironicamente, o evento ocorreu em 21 de setembro, conhecido como "Dia Mundial da Limpeza".

FAEC

A CDL Jovem realiza amanhã novo almoço com grandes empresários do Ceará. O encontro será no Giz Cozinha Boêmia e terá fala de Amílcar Silveira, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec).

Advocacia

A Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e Regiões do Ceará (Ajaforte) recebe hoje, às 16h, homenagem por seus 15 anos no plenário da Câmara Municipal. A entidade é representada por seu presidente, Luccas Conrado.

Foto: Taynara Lima/O POVO A deputada federal Luizianne Lins esteve presente na plenária ao lado candidata à vereadora Liliane (PT)

Luizianne faz campanha

A deputada Luizianne Lins (PT) enfim "estreou" na campanha eleitoral de Fortaleza. De quinta-feira para cá, a ex-prefeita participou de atos de duas candidatas a vereadora de Fortaleza, Liliane Araújo (PT) e Mari Lacerda (PT).

Aliadas

Gestora de órgãos municipais na gestão Luizianne, Liliane integrava corrente do deputado Zé Airton (PT), mas foi aliada importante da ex-prefeita na disputa interna do PT neste ano. Já Mari é "colada" com a petista há anos.

A dúvida

Ainda resta saber, no entanto, como deverá ser a participação de Luizianne na campanha para a Prefeitura de Fortaleza. Apesar da expectativa de aliados, ainda não há declarações da petista em apoio a Evandro Leitão (PT).

Horizontais_

De férias a partir de hoje, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), dedicou últimos dias antes da "pausa" em atos em Fortaleza e Juazeiro do Norte. /// No Cariri, ele assinou no sábado contrato do novo Hospital Universitário da UFCA. /// Férias devem marcar "mergulho" do petista na campanha em Fortaleza.