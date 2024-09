Ceará começa a instalar rastreamento anti-roubo de motos ainda neste mês

Foto: AURÉLIO ALVES Motociclistas contarão com o programa Moto Segura Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou ontem lei que institui o Moto Segura Ceará, programa que irá instalar gratuitamente aparelhos de rastreamento contra roubos e furtos em motocicletas em circulação no Estado. Segundo o governador, os rastreadores serão instalados a partir da próxima segunda-feira, 30 de setembro. Neste primeiro momento, terão direito ao benefício motociclistas que usam os veículos para o trabalho, como entregadores e mototaxistas. De acordo com a lei, os rastreadores serão instalados nas motos e permanecerão inativos, ocorrendo a ativação exclusivamente após o motociclista comunicar ocorrência de furto ou roubo do veículo. O rastreamento será mantido pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).

Segurança

O Moto Segura Ceará integra novas ações previstas do Ceará contra o Crime, programa lançado em agosto deste ano após mudança no comando da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Em alta

Coincidência ou não, o programa é mais uma ação ou proposta recente voltada para motociclistas no Ceará. Na campanha eleitoral deste ano, a categoria tem sido das mais prestigiadas pelos candidatos em Fortaleza.

Placar

Evandro (PT) foi condenado a divulgar direito de resposta a Capitão Wagner (União). Caso envolve uso "descontextualizado" de fala do candidato questionando se ele teria "obrigação" de enviar recurso para o Hospital da Uece.

Fila anda

Tomou posse ontem o suplente Tadeu Oliveira (PL), que assumiu vaga pela licença do deputado federal Júnior Mano (PL). Desde setembro, Dra. Mayra (PL) também exerce mandato, com licença de André Fernandes (PL)

Haja cearense

Vem aí mais uma leva de cidadãos honorários cearenses. O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou ontem seis projetos do tipo, incluindo concessão da homenagem à empresária Luiza Trajano, da Magazine Luiza.

Criançada

O Ceará recebe entre 11 e 29 de outubro o 13º Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC), com programação gratuita em Fortaleza, Sobral, São Gonçalo do Amarante, Maracanaú e Quixeramobim. Mais em festivaltic.com.br.

Foto: Matheus Souza Elcio Batista

Élcio e a "taxa Robin Hood"

O vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) voltou a defender ontem a Taxa do Lixo de Fortaleza. Além de reforçar tese de que a cobrança é obrigatória, ele classificou a medida como "taxa Robin Hood", que transfere renda de ricos para mais pobres.

Fecomercio

Continua até este domingo, 29, no Centro de Eventos a 6ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará. Com agenda de atividades culturais e oficinas de capacitação, o evento tem participação do Sesc e do Senac.

Sustentável

Continuam até sexta-feira, 27, inscrições para a Jornada Bora Impactar, edital do Governo do Estado que irá selecionar até 20 negócios inovadores com foco em sustentabilidade. Mais em https://www.sct.ce.gov.br.

Cultura de Paz

O Espaço O POVO de Arte e Cultura, na sede do jornal na Avenida Aguanambi 282, recebe amanhã, às 14h, debate aberto com o tema "Cultura de Paz e combate ao Discurso de Ódio". Mediação de Lia Leite e participações de Cida Medeiros, Mazé Carvalho de Castro e Jaqueline Queiroz. Inscrições na plataforma Sympla.