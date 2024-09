Fortaleza criou "taxa Robin Hood", diz vice Élcio Batista

Foto: FCO Fontenele/O POVO O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB)

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB) voltou a defender nesta segunda-feira, 23, instituição da Taxa do Lixo pela gestão José Sarto (PDT) na Prefeitura de Fortaleza. Reafirmando tese de que a cobrança é uma imposição do novo Marco Legal do Saneamento Básico, ele destacou ampla isenção aprovada no município.

“Nós excluímos 70% das pessoas, que não pagam a Taxa do Lixo. É considerada, na linguagem da taxa, uma taxa Robin Hood”, diz, em referência ao personagem folclórico inglês que roubava da nobreza para entregar para o mais pobres. A declaração foi feita durante entrevista do vice-prefeito à Rádio Clube.

“Na verdade os mais ricos da cidade de Fortaleza estão subsidiando uma nova economia na cidade. E agora as pessoas podem trabalhar com reciclagem e receber crédito para descontar no pagamento da taxa de resíduos sólidos. Estamos criando uma nova economia, grando emprego, gerando renda”, afirma.