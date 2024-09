Datafolha: Evandro tem "dose dupla" de boas notícias em nova pesquisa

Foto: FÁBIO LIMA EVANDRO foi entrevistado no programa O POVO News

Quarta rodada da pesquisa Datafolha para Fortaleza, divulgada ontem pelo O POVO confirma tendências já anunciadas no levantamento anterior do instituto, com crescimento das candidaturas de André Fernandes (PL), que oscilou dois pontos percentuais para cima e foi de 25% das intenções de voto para 27%, e de Evandro Leitão (PT), que avançou seis pontos e foi de 19% para 25%. Uma observação mais próxima, no entanto, revela mais dados positivos para Evandro do que para os adversários. Em 1º lugar, o petista é o único dos melhores colocados a crescer acima do limite da margem de erro, o que sugere fôlego maior, ao menos para este momento, para continuar crescendo até a eleição. No mínimo, não existe hoje sinal de que seu crescimento esteja desacelerando.

Estabilidade

Outra "boa notícia" para o petista está em sua rejeição, ponto em que o entrevistado é perguntado em que candidatos "não votaria de jeito nenhum". Neste dado, Evandro mantém o mesmo índice de 29% do início de setembro.

Rejeição

A estabilidade da rejeição não é observada em adversários dele pela direita. Alvo de ataques desde que passou a liderar as pesquisas, Fernandes viu sua rejeição disparar, crescendo seis pontos e indo de 28% para 34%.

Karma

Autor dos ataques, Capitão Wagner (União) também teve mesma alta de seis pontos, passando de 32% para 38%. Apesar de estável no quesito, José Sarto (PDT) segue em patamar acima de Evandro, com 38% de rejeição.

Torcedores, calma!

Claro que ainda não existe hoje nenhuma "definição" para a campanha, com todos os quatro candidatos ainda com chances reais de chegar ao 2º turno. A corrida, no entanto, vai ganhando favoritos.

Cinema

O Cineteatro São Luiz recebe, entre 7 e 13 de outubro, a 3ª edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará, o Sinistro Fest. Serão 7 dias de sessões cinematográficas, rodas de conversa e feira de economia criativa.

Sinistro

Neste ano, o festival terá programação paralela também nos CCBNB Fortaleza e Cariri. A programação, com 79 filmes de diversos gêneros e categorias para premiação, pode ser conferida no Instagram @sinistrofest.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil A deputada Tabata Amaral, candidata à Prefeitura de São Paulo

O Pé-de-Meia de Idilvan

Repercutiu ontem na imprensa nacional que Tábata Amaral (PSB), candidata a prefeita de São Paulo, tem tomado a "maternidade" de lei que gerou o programa Pé-De-Meia, que concede bolsas de permanência para estudantes da rede pública.

Precursor

Caso já foi tratado, à época, diversas vezes pela coluna. Aprovado em dezembro do ano passado, projeto igual já havia sido apresentado pelo deputado cearense Idilvan Alencar (PDT) em 2019, vários anos antes.

Vários pais

Ocorre que a 1ª "rasteira" em Idilvan não foi dada por Tábata, mas sim por grupos do PT no MEC, que defenderam envio da ação ao Congresso em uma MP. Em acordo com o PSB, Arthur Lira (PP-AL) preferiu pautar lei da paulistana.

Idoso e voto



A Escola Superior do Ministério Público (ESMP) realiza hoje, a partir das 9h, o seminário "A cidadania não acaba aos 70: a pessoa idosa nas eleições". Evento no auditório da ESMP e aberto ao público. Inscrições em cursos.mpce.mp.br. /// Programação inclui diversas palestras sobre eleições na faixa de idade do voto facultativo.