Evandro diz que "boa parte" dos terceirizados da Prefeitura "não trabalham"

Candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT, Evandro Leitão acusou a Prefeitura de Fortaleza de ser um “cabide de emprego” e ter funcionários que “não trabalham”. Fala foi feita durante sabatina ao programa O POVO News na manhã desta quarta-feira, 25. Ele afirma que a Prefeitura tem cerca de 30 mil terceirizados e que “boa parte” não trabalham.

“A Prefeitura de Fortaleza hoje é um cabide de emprego, você sabe quantos empregos terceirizados têm a Prefeitura hoje? Pessoas que não trabalham, que estão na folha (de pagamento) todo mês. Você é contribuinte, irmão e irmã fortalezense, que paga seus tributos. Você sabe o que isso significa pro seu bolso?” indaga Evandro.

“30 mil terceirizados Fortaleza tem. Boa parte sem trabalhar. Eu não posso dizer que são todos porque posso estar sendo leviano, mas boa parte sem trabalhar”, salienta.

Perguntado se faria um “pente fino” nesses empregos, Evandro pregou cautela e disse que não fará uma “caça às bruxas”. “Eu vou avaliar, primeiro eu não quero causar nenhum tipo de instabilidade para as pessoas”, pontua o candidato.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), presidida por Evandro Leitão, tem hoje, excluindo aqueles que são servidores públicos, cerca de 4.500 funcionários, sendo 210 prestadores de serviços e o restante comissionados. Os dados foram consultados no Portal da Transparência da Casa e a folha de pagamento usada como base foi a de agosto de 2024.

A coluna procurou a assessoria da Prefeitura de Fortaleza que destacou que afirmação de Evandro é "erradíssima". O assessor do Município retifica que o número de terceirizados é de 15 mil, a metade do citado por Evandro.

Além disso, destaca que os terceirizados são trabalhadores que atuam em áreas essenciais do serviço público, como saúde, limpeza urbana e educação. A assessoria do Paço encerra questionando o número de terceirizados na Alece e pontua que quem implantou o modelo de contratação na Casa foi Evandro.

