Evandro ganha três liminares contra Sarto por fala sobre CPI do Narcotráfico

Foto: Samuel Setubal / O POVO Sarto x Evandro: veja simulação Datafolha para o 2º turno em Fortaleza (CE)

O candidato Evandro Leitão (PT) obteve nesta quinta-feira, 26, três decisões liminares contra José Sarto (PDT) envolvendo uso descontextualizado de falas do petista sobre a não instalação da CPI do Narcotráfico pela Alece. Nas três decisões, a Justiça determina a remoção dos vídeos no Horário Eleitoral e nas redes sociais, sob pena de multa.

O conteúdo envolvendo o caso vem sendo utilizado por Sarto tanto em inserções de rádio e TV quanto em publicações impulsionadas nas redes. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), campanha do pedetista investiu, apenas nos últimos dez dias, R$ 1,2 milhão no impulsionamento de conteúdo em redes do Meta, como Facebook e Instagram.

No vídeo questionado, é exibido trecho de sabatina realizada com Evandro pela Rádio O POVO CBN. As imagens destacam momento em que um dos entrevistadores resgata fala feita pelo petista à época do pedido de instalação da CPI, onde ele cita a segurança da própria família como um dos argumentos para rejeitar o grupo.

“Destaca-se que o vídeo corta precisamente a resposta de Evandro ao jornalista, com grave descontextualização”, destaca a defesa do petista. “O teor do vídeo leva a mensagem ao eleitor de que Evandro Leitão compactua com facções criminosas”, continua. No trecho cortado, Evandro afirma que citação da família ocorreu “em um contexto” e que fator fundamental para o arquivamento da CPI foi a tentativa de uso político dela pela oposição.

A tese foi acatada, em sede de liminar, pelo juiz Victor Nunes Barroso, da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza, em três ações diferentes movidas por Evandro. O caso ainda passará por julgamento de mérito, mas os conteúdos já deverão deixar de ser divulgados e impulsionados pelo pedetista, sob pena de multas de até R$ 50 mil.