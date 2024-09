Wagner sobre André: "Nunca administrou nada na vida a não ser um canal de Youtube"

Foto: FÁBIO LIMA Sabatina OPOVO NEWS com Capitão Wagner.

Candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner criticou seus principais adversários na disputa eleitoral deste ano. Em sabatina ao programa O POVO News na manhã desta quinta-feira, 26, ele pediu para que a população fizesse uma reflexão, “para quem entregar a chave do cofre da Prefeitura?”. Wagner ainda questionou o preparo dos adversários.

“Quem está nos assistindo neste momento tem que fazer uma reflexão, para quem entregar a chave do cofre de um orçamento de R$ 14 bilhões? Para quem entregar a responsabilidade de cuidar da saúde, da segurança e da educação de 2,5 milhões de fortalezenses?”, indaga Wagner.

“Eu vou entregar para quem teve a chance e não fez? Eu vou entregar para alguém que não tem autonomia? Claramente o candidato do PT não tem autonomia sequer para responder um questionamento que é feito. E a possibilidade de entregar a alguém que não tem experiência de gestão, que nunca administrou nada na sua vida a não ser um canal de Youtube”, disse Wagner se referindo a José Sarto (PDT), Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), respectivamente.

O candidato ainda destacou uma “contradição” de André Fernandes em se apresentar como “antissistema”. “Quando você vai ver o curto histórico já tem indícios muito fortes de que no primeiro momento vai estar aderindo ao sistema. Quando por exemplo a gente vê o pai do André Fernandes (Alcides Fernandes) votando no Evandro Leitão para presidente da Assembleia”, pontua Wagner.

“Como ele diz que é antissistema e o pai votou no Evandro Leitão para presidente da Assembleia? Repito o que eu falei no debate anterior, na hora que o André estava respondendo por nepotismo e o Ministério Público investigando, foi o Evandro Leitão que ofereceu apoio jurídico ao André. Parece que essa tentativa dos dois chegarem ao segundo turno já é bem mais antiga do que está sendo noticiado pela empresa”, conclui o candidato.

Críticas ao modelo de Guarda Municipal defendido por Fernandes

Wagner fez duras críticas a proposta de André Fernandes de instituir a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), uma espécie de “polícia municipal”, que desempenharia um papel de enfrentamento ostensivo à criminalidade urbana.

“Tem projeto propondo tornar a cidade de Fortaleza no Rio de Janeiro. Assista as cenas de invasão da polícia com “caveirão” nas comunidades do Rio de Janeiro e você vai ver o que acontece. É o que está propondo a candidatura do PL aqui em Fortaleza”, salienta.

“Imagine guardas municipais armados de fuzis entrando no Vila Velha, você que mora no Curió, no Conjunto São Francisco, no Quintino Cunha. Imagine a cena trágica da entrada de um caveirão com guardas municipais armados com fuzis para tentar diminuir a violência. Isso vai gerar diminuição de violência ou maior confronto colocando em risco a vida de inocentes e do próprio guarda municipal?”, questiona Wagner.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO