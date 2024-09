Citada por vice de Fernandes, comunidade católica diz "não ter candidatos"

Foto: Divulgação ALCYVANIA Pinheiro e André Fernandes formam chapa do PL em Fortaleza

Voltou a circular nesta sexta-feira, 27, nota da Comunidade Católica Shalom esclarecendo que o grupo “não possui candidatos” na eleição deste ano “nem indica candidatos para votação”. “Os membros da Comunidade de Aliança que seguem uma vida política o fazem por meio de um discernimento pessoal e nunca como representantes da instituição”, diz.

A comunicação, emitida em agosto, voltou a circular nos últimos dias, inclusive em conversas internas do grupo. O incômodo interno ocorre após aparições recentes de Alcyvania Pinheiro (PL), candidata a vice-prefeita na chapa de André Fernandes (PL), em atos da campanha eleitoral usando um “colar” associado à comunidade.

Em formato de cruz e com inscrições em hebraico, o símbolo é conhecido como "TAU" e é amplamente reconhecido em Fortaleza, mesmo entre pessoas que não integram o grupo. Além de Alcyvania, o símbolo tem sido usado em ações também pelo irmão dela, o vereador Jorge Pinheiro (PSDB), candidato à reeleição pela base de José Sarto (PDT).

“Seguindo as orientações da Igreja, nosso papel é formar as consciências à luz dos valores cristãos, para que cada pessoa possa escolher seus representantes políticos de forma livre e responsável. Acreditamos na importância da participação política como um serviço ao bem comum, mas sempre respeitando a liberdade individual”, destaca a nota.

“Nosso compromisso é com a formação de cidadãos comprometidos com a justiça e a promoção da paz”, conclui. Com a proximidade das eleições municipais, o documento deve ser reforçado entre integrantes da comunidade.