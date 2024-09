Dom Edmilson celebra 100 anos de vida e profetismo com missa em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-12-2023: Dom Edmilson da Cruz, Bispo Emérito de Limoeiro do Norte, 99 anos de idade, 75 anos de ordenação presbiteral (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

A Arquidiocese de Fortaleza celebra os cem anos de vida de Dom Manuel Edmilson da Cruz, o bispo mais idoso do Brasil, reconhecido por sua trajetória de simplicidade, profetismo e compromisso com os mais pobres. A solenidade acontece na quinta-feira, 3, no Santuário Arquidiocesano de Adoração da Igreja São Benedito às 18 horas.

A missa solene reunirá bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e figuras de diversas regiões do Ceará e de outros estados. Dom Edmilson da Cruz foi ordenado sacerdote aos 24 anos, aos 42 bispo. Este ano ele completa 75 anos de vida sacerdotal e 58 de episcopado.

Conhecido por sua enfática defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar e seu testemunho de vida simples, Dom Edmilson vive atualmente na Fraternidade Emanuel, onde é assistido pelas irmãs Josefinas.

Serviço:

Missa pelos 100 anos de Dom Edmilson

Data: 3 de outubro

Horário: 18h

Local: Santuário Arquidiocesano de Adoração – Igreja São Benedito (Rua Clarindo de Queiroz, 1247 – Centro, Fortaleza-CE)

Mais informações: @domedmilsoncruz