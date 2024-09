Fortaleza: gastos com impulsionamento vão a R$ 3 mi em dez dias; Sarto lidera no Brasil

Foto: Montagem O POVO ANDRÉ Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto



Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza gastaram com impulsionamento de conteúdo em sites da plataforma Meta, como Facebook e Instagram, mais de R$ 3 milhões nos últimos 10 dias. O prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), lidera as despesas com o impulsionamento no Brasil, com R$ 1,2 milhões investidos. Os dados estão no portal da Meta e fazem referência ao período de 21 a 27 de setembro.

Evandro Leitão (PT) aparece na terceira colocação no cenário nacional, com R$ 972 mil investidos em impulsionamento. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é quem aparece entre Evandro e Sarto. Capitão Wagner (União Brasil), gastou R$ 476 mil e André Fernandes (PL) R$ 253 mil.

Além dos quatro mais bem colocados, quem também investiu em impulsionamento em redes sociais da plataforma Meta foi Eduardo Girão, com R$ 69 mil investidos. George Lima (Solidariedade) com R$ 15 mil e Técio Nunes (Psol) com R$ 8 mil também apostaram na estratégia de rede social.

Na plataforma da Meta é possível perceber as estratégias usadas pelos candidatos. Enquanto Sarto investiu para impulsionar mais de 1,1 mil vídeos, André impulsionou apenas 41 publicações. Evandro alavancou 107 publicações e Capitão Wagner 231. O prefeito tem feito vídeos “exclusivos” para cada bairro de Fortaleza e, consequentemente, impulsiona um número maior de vídeos.

Fernandes e Wagner impulsionam conteúdos para todas as faixas etárias, sem priorizar uma ou outra. Por outro lado, Sarto investe um pouco mais no público de 35 a 45 anos e Evandro de 30 a 65. Evandro e Sarto são quem mais faz impulsionamentos direcionados exclusivamente às mulheres.

Gastos com impulsionamento no Facebook e no Instagram de 21 a 27 de setembro

José Sarto (PDT) - R$ 1.279.243



Evandro Leitão (PT) - R$ 972.796



Capitão Wagner (PT) - R$ 476.557



André Fernandes (PL) -R$ 253.119



Eduardo Girão (Novo) - R$ 69.082



George Lima (Solidariedade) - R$ 15.327



Técio Nunes (Psol) - R$ 8.140

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO