Moto Segura: Governo começa rastreamento anti-roubo hoje; veja regras

Elmano de Freitas (PT) em entrevista para a Rádio O POVO CBN

Elmano de Freitas (PT) comanda hoje, às 11h, lançamento na Arena Castelão do programa Moto Segura, que irá instalar rastreadores anti-roubo em motocicletas em circulação no Ceará. Nesta etapa, o programa beneficia apenas mototaxistas credenciados e entregadores de serviços por aplicativo. Estão entre as exigências do programa que o motociclista resida no Estado, seja proprietário do veículo em que será instalado o rastreador, tenha habilitação válida com a categoria A, sem mais de 40 pontos na carteira, e possua veículo sem débitos ou restrições. Além disso, a motocicleta deve ser emplacada no Ceará. Residentes do Estado que tenham habilitação ou identidade emitidos em outra unidade federativa deverão emitir novos documentos junto ao Detran-CE.

App

O cadastramento do programa será realizado pelo aplicativo "Meu Detran", disponibilizado nas lojas de aplicativos como Google Play e App Store. O Detran agendará data para análise de requisitos e instalação dos aparelhos.

Anti-roubo

O rastreamento será ativado apenas após a comunicação de furto ou roubo da motocicleta aos órgãos de segurança do Estado. Depois disso, a SSPDS irá atuar para retornar o veículo ao proprietário original.

Reta final

A campanha eleitoral de 2024 chega hoje aos seus últimos sete dias antes da data oficial do 1º turno. Em Fortaleza, pesquisas recentes apontam André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) como favoritos para seguirem ao 2º turno.

Páreo duro

Aliados de Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT), no entanto, destacam que ainda há muita campanha pela frente. Tendência é de muita campanha de rua e novo confronto no último debate televisivo da disputa, nesta quinta-feira.

Padrinhos

Juiz atendeu pedido do PDT e determinou que Evandro Leitão não veicule mais peças onde seus apoiadores apareçam por mais de 25% da propaganda. Petista aposta na associação com Lula (PT) e Camilo Santana (PT).

Sem perdão

George Lima (Solidariedade) foi condenado em R$ 5 mil por impulsionar trecho de debate onde ele ataca candidatos do PDT, PL e União. Ação foi movida por Capitão Wagner, que é chamado de bolsonarista nas imagens.

Senador Eduardo Girão é candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Girão na sabatina O POVO News

Candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, o senador Eduardo Girão é o entrevistado de hoje no ciclo de sabatinas do O POVO News. A conversa vai ao ar a partir das 8h30min e é comandada pelo jornalista Ítalo Coriolano.

UFC em alta

Quinze pesquisadores da UFC foram incluídos na lista da Universidade de Stanford (EUA) que aponta cientistas mais influentes do mundo. Feito anualmente, o estudo foi publicado no repositório de dados da Elsevier.

Influentes

Quem é incluído na relação está entre os 2% de pesquisadores mais citados em todo o mundo ao longo de toda sua trajetória acadêmica. A relação completa de professores citados está na página oficial da UFC.

A artista Vitória Vaz faz última apresentação da performance "Espaço para Imaginação Política" hoje, às 16h, na Praça do Ferreira. Ação convida espectadores a refletirem sobre o papel da política em nosso cotidiano. /// José Sarto realiza hoje, às 11h, coletiva para denunciar "tentativa de censura" em sua campanha.