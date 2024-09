Reta final tem escalada judicial entre candidatos em Fortaleza

Foto: Adobestock Símbolos da Justiça

Ú ltimos dias da eleição em Fortaleza vêm sendo marcados por verdadeira "escalada" de ações judiciais entre as quatro principais candidaturas na disputa. Apenas no último domingo e na segunda-feira, foram várias as decisões concedendo ou negando pedidos, com "batalhas paralelas" sendo travadas entre André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União) por um lado e entre Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) por outro. Maior decisão acabou partindo do segundo conflito, após o juiz eleitoral Luciano Nunes Maia Freire suspender todos os impulsionamentos das publicações feitas pela campanha de Sarto nas redes. Tendo o uso das redes sociais como um de seus principais trunfos, o pedetista questionou ontem a decisão, que classifica como "censura".

Esquerda

O próprio Leitão, por sua vez, acabou derrotado em outra ação, que pedia a remoção de posts impulsionados com ataques contra Sarto. Pela lei, este tipo de ação pode ser feita apenas para destacar propostas ou a própria biografia.

Direita

Já na batalha entre nomes da direita, André Fernandes venceu ação que pedia Direito de Resposta contra Capitão Wagner por uso de vídeo antigo em que o deputado do PL aparecia "cheirando sal" em uma brincadeira nas redes.

Quem bate...

Na decisão, Fernandes recebeu 11 inserções destinadas ao União Brasil, além de 30 segundos no horário de TV - praticamente um dia inteiro de propaganda. Juiz classificou o caso como "desvirtuação da realidade".

...leva

Wagner, por sua vez, ganhou Direito de Resposta contra Fernandes nas redes do deputado. Caso diz respeito a vídeo onde o candidato do PL acusa Wagner gravar ataques contra ele sob efeito de "algum remédio ou outra substância".

Ex-prefeito

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) critica "propostas populistas" que atacam ações de fiscalização e segurança viária de sua gestão. "São políticas que rendem antipatia a curto prazo, mas que o mundo inteiro faz e precisa fazer".

Fiscalização

"Querem acabar com a Agefis, que eu criei. Sabe o que vai acontecer? Vai ter gente adoecendo de diarreia, gastroenterite, podendo morrer porque vai faltar vigilância sanitária", diz, em referência a proposta de André Fernandes.

Foto: Samuel Setubal Candidato a Prefeitura de Fortaleza Eduardo Girão (Novo)

Girão na sabatina O POVO News

O candidato Eduardo Girão (Novo) foi o sabatinado de ontem no O POVO News. Na entrevista, voltou a se dizer "independente" na polarização PT-PL do País e fez duras críticas à "oligarquia" que, segundo ele, comanda Fortaleza há vários anos.

Entrevista

Neste sentido, disse ter enviado R$ 206 mi em emendas sem avaliar partido dos prefeitos. Também disse ser contra o Fundão Eleitoral, embora o Novo tenha decidido usar da verba para ter "paridade de armas" com adversários.

O POVO News

Girão propôs também um sistema de acolhimento para vítimas de abuso sexual, de olho em "desestimular" o aborto nesses casos. Hoje, serão entrevistados George Lima (Solidariedade), às 8h, e José Sarto (PDT), às 8h40min.

Horizontais

Candidata à Prefeitura de São Paulo, a deputada Tábata Amaral (PSB) foi cobrada mais uma vez em debate da disputa por suposto "roubo" da autoria do Pé-De-Meia. /// Autor de proposta anterior que acabou engavetada pelo texto de Tábata, o deputado cearense Idilvan Alencar (PDT) deve estar de alma lavada.